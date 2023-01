Gomis kroont zich tot matchwinner bij minimale thuiszege van Galatasaray

Woensdag, 4 januari 2023 om 20:18 • Jordi Tomasowa

Galatasaray heeft woensdagavond in de Turkse Süper Lig een minimale zege weten te boeken. De ploeg van trainer Okan Buruk was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Ankaragücü. Baris Yilmaz en Bafétimbi Gomis draaiden een vroege achterstand nog voor rust om. Door de zege komt Galatasaray op 36 punten en blijft het koploper in Turkije. De voorsprong op eerste achtervolger Fenerbahçe bedraagt momenteel één punt.

Bij Galatasaray had Buruk een basisplaats ingeruimd voor Patrick van Aanholt. De Nederlander begon als linksback, terwijl er met Fredrik Midtsjø, Dries Mertens en Milot Rashica nog drie andere spelers met een verleden in de Eredivisie bij de thuisploeg in de basis begonnen. Cim Bom keek echter binnen zeven minuten tegen een achterstand aan, nadat Taylan Antalyali Ankaragücü met een fraaie omhaal via de onderkant van de lat op voorsprong had gezet: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Galatasaray stelde vervolgens in het eerste bedrijf orde op zaken. Yilmaz bracht de stand na ruim een kwartier weer in evenwicht. De vleugelaanvaller kroop voor Kévin Malcuit om een voorzet van Rashica tegen de touwen te koppen: 1-1. Gomis zorgde er met een half uur op de klok voor dat de drie punten in Istanbul bleven. De Franse spits werd gevonden door Mertens en hield hierna sterk zijn lichaam tussen de bal en centrumverdediger Nihad Mujakic om via de binnenkant van de paal doel te treffen: 2-1.