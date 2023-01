Duitse arbiter oppert nieuwe spelregels: ‘Ga dan zeven tegen tien spelen’

Woensdag, 4 januari 2023 om 19:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:32

De Duitse scheidsrechter Patrick Ittrich stelt nieuwe spelregelwijzigingen voor in een poging het voetbal zuiverder te maken. De 44-jarige arbiter doet enkele suggesties in een interview met het Duitse blad FAZ Sport. De uitgesproken Ittrich ergert zich onder meer aan de vele schwalbes en het verbaal belagen van scheidsrechters door spelers op het veld.

Ittrich, die dit seizoen tot nog toe drie Bundesliga-duels floot, wil het aantal tactische overtredingen in wedstrijden terugdringen door elftallen vrije trappen verder op het veld te laten nemen. “Voor een tactische overtreding op het middenveld zou een vrije trap moeten worden toegekend op 17 meter van het doel”, zegt Ittrich, die doelt op overtredingen waarmee een veelbelovende aanval wordt onderbroken of voorkomen. “Hoe vaak zouden we zulke overtredingen dan nog zien?”

Ten tweede geeft Ittrich aan zich te ergeren aan schwalbes. De scheidsrechter oppert dat spelers die een schwalbe maken drie minuten aan de kant moeten staan. “Als een speler drie keer op de grond rolt en verzorging nodig heeft, laat hem drie minuten langs het veld staan. Hoe snel denk je dat zo’n speler zal opstaan?”

Ittrich heeft ook een oplossing voor scheidsrechters die verbaal worden belaagd. “Als een speler een scheidsrechter beledigt, laat hem dan tien minuten aan de zijlijn afkoelen. Wat dat betreft kunnen we leren van een sport als handbal. Hoe kan het dat een scheidsrechter na een beslissing omringd wordt door tien spelers”, vraagt Ullricht zich af. “Als het aan mij ligt: boem, boem, boem, drie rode kaarten. Speel dan maar tien tegen zeven. Dat zou ik prima vinden.”

Vorige maand kwam voormalig profvoetballer Alexi Lalas, die als eerste Amerikaan in de Serie A speelde, eveneens met een paar opmerkelijke eigen suggesties als spelregelwijzigingen. De oud-verdediger van LA Galaxy opperde onder meer op Twitter om de doelen te vergroten en stelde ook voor om treffers van buiten het strafschopgebied dubbel te tellen.

How would improve ??? Examples: - Make goals bigger - 2-pts for goals outside penalty area - 35yd shootout instead of PKs - Kick-in option on throw-in - Hockey “penalty box”for player punishment - Offside only applies last 35-yds - Handball simply any ball contact with hand/arm