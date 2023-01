Assist Koopmeiners bezorgt Atalanta een punt; Abraham redt Roma miraculeus

Woensdag, 4 januari 2023 om 19:40 • Noel Korteweg

Atalanta heeft op bezoek bij Spezia twee dure punten laten liggen. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini kwam al snel op een 2-0 achterstand, maar wist er in de absolute slotfase nog een gelijkspel uit te slepen. AS Roma won op zijn beurt even later in eigen huis van Bologna, maar deed dat wel zonder Rick Karsdorp.

Spezia – Atalanta 2-2

De uitploeg, met Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis, kwam al na acht minuten spelen op achterstand. Spezia, dat met Jeroen Zoet onder de lat ook een Nederlander in de basisopstelling had, opende de score via Emmanuel Gyasi. De Ghanees maakte de loopactie naar de eerste paal en werd op maat bediend door collega-aanvaller M’Bala Nzola: 1-0. Tien minuten later moest Zoet de strijd staken wegens een blessure. Duván Zapata werd diep gestuurd door Koopmeiners, maar kwam vol in botsing met de ex-PSV’er, die niet verder kon.

Nzola, die bij de openingstreffer nog de aangever was, nam een kwartier later de 2-0 voor zijn rekening. De aanvaller bleef oog in oog met Atalanta-keeper Marco Sportiello uiterst koel, schoot raak en verdubbelde daarmee de voorsprong. In de zestigste minuut leek Chelsea-huurling Ethan Ampadu de wedstrijd te beslissen, maar zijn treffer werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. Daardoor bleef Atalanta in leven en kon het een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer maken.

Rasmus Höjlund fungeerde als aanspeelpunt, bleef sterk voor zijn man en bracht de marge terug naar één: 2-1. Atalanta ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, die in de 92ste minuut nog zou vallen. Koopmeiners pikte een afvallende bal op, gaf uit de draai een voorzet richting de tweede paal en daar kon Mario Pasalic binnenschieten: 2-2. Atalanta zakt door de remise naar de zevende plaats, Spezia is de nummer zeventien.

Diep in de blessuretijd komt een voorzet van Koopmeiners voor de voeten van Pašalic en die schiet Atalanta op gelijke hoogte! ??#ZiggoSport #SerieA #SpeziaAtalanta pic.twitter.com/CI8dcbWlHx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023

AS Roma – Bologna 1-0

De grote afwezige aan de kant van de thuisploeg was Karsdorp, die nog altijd in onmin leeft met trainer José Mourinho. Roma begon goed aan de wedstrijd en was via Lorenzo Pellegrini na ruim zes minuten al trefzeker. Paolo Dybala werd door Jhon Lucumí onderuit gehaald in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Pellegrini bleef oog in oog met Bologna-keeper Lukasz Skorupski koel: 1-0. Nicolò Zaniolo kwam nog een aantal keer dicht bij de tweede treffer, maar de Italiaanse middenvelder zag zijn schoten keer op keer gestopt worden.

Ook Jerdy Schouten, vaste waarde bij Bologna, kreeg een mogelijkheid om op het scorebord te komen. De grootste kans van de wedstrijd kwam op naam van Lucumí, die in de 96ste minuut van de wedstrijd Rui Patrício verschalkte met een kopbal, maar zijn inzet van de doellijn gehaald zag worden door Tammy Abraham. De Engelsman bezorgde zijn ploeg met die actie de volle buit. Roma stijgt door de driepunter naar de zesde plaats, terwijl Bologna de nummer elf van de Serie A blijft.