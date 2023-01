Unibet: een odd van 5.30 voor een stunt van Chelsea tegen Man City!

Donderdag, 5 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Een zware test voor Chelsea aan het begin van 2023: regerend kampioen Manchester City komt donderdagavond op bezoek op Stamford Bridge. The Blues snakken naar een overwinning, maar dat zal niet gemakkelijk worden tegen de nummer twee in de Premier League. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker in West-Londen.

Chelsea kan een overwinning heel goed gebruiken. Graham Potter kende nog een voortvarende start als manager. Inmiddels hangt de vlag er heel anders bij, want inmiddels is men afgezakt naar de middenmoot in de Premier League. Van de laatste zeven competitiewedstrijden werd er slechts een afgesloten met een zege. Afgelopen zondag kwam Chelsea niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger Nottingham Forest.

Voor Manchester City is het de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. 2022 werd afgesloten met een enigszins teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen het kwakkelende Everton. Koploper Arsenal liet dinsdagavond echter twee punten liggen tegen Newcastle United (0-0), waardoor het elftal van manager Josep Guardiola op vijf punten kan komen bij winst in Londen. Manchester City was eerder dit seizoen met 2-0 te sterk voor Chelsea in de derde ronde van de EFL Cup.

Chelsea komt al het gehele seizoen uiterst moeizaam tot scoren. De eerste zestien Premier League-duels leverden slechts twintig doelpunten op. Een echte spits ontbreekt momenteel in het elftal van Potter, die vaak kiest voor Kai Havertz als aanvalsleider. Wellicht dat de Engelse manager in deze transferperiode zaken gaat doen. Guardiola kent die problemen niet, want Erling Braut Haaland is de ongenaakbare topscorer met 21 doelpunten.

