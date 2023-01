Opvallend: Messi hield neppe wereldbeker vast op iconische Instagram-foto

Woensdag, 4 januari 2023 om 17:53 • Laatste update: 18:53

De wereldbeker die Lionel Messi vasthield op zijn iconische Instagram-foto was eigenlijk een door Argentijnse fans gemaakte replica die op het veld terechtkwam. Volgens de Argentijnse krant Clarín hield de aanvoerder van la Albiceleste de replica enkele minuten vast zonder te beseffen dat het niet de trofee was die hem door FIFA-voorzitter Gianni Infantino was overhandigd.

Messi kroonde zich na het behalen van de wereldtitel als recordhouder van de meest gelikete post ooit op Instagram. Het bericht dat de 35-jarige steraanvaller plaatste na het behalen van de WK-titel haalde met ruim 74 miljoen likes het voormalige record in, dat op naam stond van het zogeheten 'Instagram-ei'. Laatstgenoemde betrof een foto van een ei op het account @world_record_egg die in januari 2019 geplaatst werd om influencer Kylie Jenner van de eerste plek te verdrijven. De beker die Messi op de desbetreffende foto vasthield, betrof echter een replica.

De replica die Messi vasthield werd gemaakt door het Argentijnse stel Paula Zuzulich en Manuel Zaro. “Voor het WK namen we contact op met mensen die trofeeën maken en het duurde zes maanden om de replica van de wereldbeker te laten maken”, legt Zuzulich uit tegenover Clarín. “Het idee was om de replica door de spelers te laten signeren, maar uiteindelijk is het drie keer naar het veld gebracht. Eerst liet een familielid van Leandro Paredes de beker signeren. De tweede keer dat we erom vroegen, werd deze 45 minuten lang van speler tot speler en van familielid tot familielid doorgegeven, terwijl er foto's werden genomen.”

“De andere fans op de tribune zeiden tegen ons: ‘Jullie zijn jullie replica kwijt’”, vervolgt Zuzulich. “We wilden de beker weer terug, vandaar dat ik naar een paar spelers riep dat de wereldbeker die Paredes had van ons was. Uiteindelijk signeerde Lautaro Martínez de replica en bracht deze terug. Toen kwam de beveiliging van de FIFA, die vroeg ons deze te overhandigen om er zeker van te zijn dat het niet het origineel was.” De echte trofee die Infantino aan Messi overhandigde, had slechts enkele minuten op het veld gestaan. Nadat deze door de aanvoerder van Argentinië was opgetild, werd deze vervangen door een officiële replica.

Anders dan bij eerdere WK's, waar de uitwisseling snel plaatsvond in een privéruimte in het stadion, vond de uitwisseling in Qatar plaats op het veld, wat kan hebben bijgedragen aan de verwarring. Gedurende meer dan een half uur waren er twee, één aan elk uiteinde van het stadion waar de Argentijnse spelers de bekers aan hun fans presenteerden: de officiële FIFA-replica en de neppe trofee uit Buenos Aires. "Na de wedstrijd zagen we via alle foto's de route die onze beker af had gelegd. We zijn er zeker van dat de recordfoto van Messi met onze beker is genomen, dat kunnen we zien aan de details op het onderste deel van de beker", aldus Zuzulich.