Japanner verschijnt op radar van PSV als mogelijke vervanger van Gakpo

Woensdag, 4 januari 2023 om 16:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:08

PSV volgt Keito Nakamura op de voet, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige aanvaller van LASK Linz moet naar verluidt tussen de vijf en zes miljoen euro kosten, al is de interesse van PSV momenteel nog niet concreet. De Eindhovenaren houden in de zoektocht naar een vervanger van Gakpo zowel huur als koop open. Nakamura valt in de laatste categorie.

Nakamura is bezig aan een uitstekend seizoen bij LASK Linz. In achttien officiële duels was hij tot nog toe goed voor elf goals en zes assists. De Japanner heeft een verleden bij FC Twente. De Tukkers huurden Nakamura in het seizoen 2019/20 van Gamba Osaka. In het shirt van FC Twente kwam hij tot zes doelpunten. De aanvaller beschikt in Oostenrijk nog over een contract tot medio 2025, maar zou openstaan voor een vertrek.

Afgelopen zomer speelde PSV met de komst van Anwar El-Ghazi al in op een eventueel vertrek van Gakpo. Meerdere namen passeerden de afgelopen week echter de revue in Eindhoven als mogelijke externe vervanger. Jesper Karlsson (AZ), Viktor Tsyagankov (Dinamo Kiev) en Ola Bryndhildsen (Molde FK) zouden de belangrijkste kandidaten zijn op het lijstje van PSV. Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad denkt echter dat het ook mogelijk is dat PSV gaat overwegen om ‘iemand uit het hogere segment in de voetballerij’ te huren. Daarbij noemde hij eerder de naam van Donyell Malen.

Ook David Datro Fofana wordt gevolgd door PSV, zo meldde Elfrink zondag. De twintigjarige spits verkaste deze transferperiode van Molde FK uit Noorwegen naar Chelsea en kostte de Londenaren zo'n twaalf miljoen euro. PSV zou hem meteen op huurbasis over kunnen nemen, maar er zijn nog geen officiële gesprekken gaande.