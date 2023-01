PSV bevestigt komst van talentvolle doelman met verleden bij Ajax

Woensdag, 4 januari 2023 om 15:39

Roy Steur maakt per direct de overstap van Bayer Leverkusen naar PSV, zo maken de Eindhovenaren via de officiële clubkanalen bekend. De zeventienjarige sluitpost heeft een contract tot medio 2025 getekend. Steur zal in het begin zijn wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie gaan spelen.

De talentvolle sluitpost lag in Duitsland nog vast tot medio 2024, waardoor PSV met een geldbedrag over de brug moet komen. Hoeveel er precies voor de jonge doelman is betaald, is niet bekend. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een bedrag van minimaal een miljoen euro. Voor zijn komst naar Leverkusen stond Steur onder contract bij Ajax, waar hij van 2015 tot de zomer van 2021 voor verschillende jeugdteams uitkwam.

Bij de beloftenploeg van PSV wordt Steur klaargestoomd voor een rol bij het eerste. Bij de ploeg van trainer Adil Ramzi moet Steur de concurrentie aangaan met Niek Schiks, Kjell Peersman en Tyrick Bodak. Voor laatstgenoemde zou er echter weinig toekomst zijn, vanwege de goede ontwikkeling van Schiks, die dit seizoen elf keer het doel van de Eindhovense beloften verdedigde. Peersman, die enige tijd kampte met een rugblessure, begon zesmaal onder de lat.

Steur trainde bij Leverkusen regelmatig mee met het eerste elftal en heeft ook ervaring opgedaan in de UEFA Youth League. Daarin kwam de 1.92 meter lange Volendammer dit seizoen tot vier optredens. Leverkusen bleek echter niet opgewassen tegen FC Porto, Atlético Madrid en Club Brugge: al die wedstrijden gingen ruim verloren. In de Onder 19-competitie van de Bundesliga kwam hij tot nu toe tot veertien wedstrijden, waarin hij achttien tegendoelpunten te verwerken kreeg. Vijf keer hield Steur zijn doel schoon.