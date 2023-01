Feyenoord klopt in zoektocht naar vervanger van Trauner aan bij FC Emmen

Woensdag, 4 januari 2023 om 15:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:45

Feyenoord heeft onlangs bij FC Emmen geïnformeerd naar Miguel Araujo, zo meldt Voetbal International. De Rotterdammers gaan deze maand de markt op na het wegvallen van sterkhouder Gernot Trauner. FC Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo stond afgelopen zomer eveneens op een shortlist van Feyenoord, al is er volgens het weekblad sindsdien geen contact meer geweest.

Trauner vormde voor de WK-onderbreking een centrum met Dávid Hancko. De Oostenrijkse centrumverdediger miste in de eerste seizoenshelft geen minuut bij Feyenoord. Trainer Arne Slot heeft al aangegeven dat de Stadionclub in actie gaat komen op de transfermarkt op zoek naar een vervanger. Voetbal International weet dat Feyenoord ‘niet lang geleden’ bij FC Emmen informeerde naar Araujo. De 28-jarige mandekker heeft 25 interlands achter zijn naam staan voor Peru. en werd in 2019 transfervrij overgenomen door de Drentenaren. Onder trainer Dick Lukkien is Araujo ook dit seizoen weer een onbetwiste basisspeler.

Kasanwirjo zou naar verluidt afgelopen zomer ook op de shortlist van Feyenoord hebben gestaan om de Rotterdamse defensie te versterken. De interesse in de verdediger van FC Groningen lijkt momenteel echter niet meer concreet. Mees Hilgers werd eerder al als potentiële vervanger van Trauner genoemd. De centrale verdediger van FC Twente bleek afgelopen zomer alleen nog te duur.

Dinsdag meldde RMC Sport nog dat Feyenoord, net als Ajax, in de zoektocht naar een nieuwe rechtercentrale verdediger is uitgekomen bij Ismaël Doukouré van RC Strasbourg. De negentienjarige Fransman geniet niet alleen interesse van de top twee van Nederland, daar ook Eintracht Frankfurt wordt genoemd als potentiële nieuwe werkgever.

Met het wegvallen van Trauner is de noodzaak voor Feyenoord om zich in het hart van de defensie te versterken alleen maar groter geworden. Slot heeft alleen nog Lutsharel Geertruida achter de hand, die doorgaans als rechtsback speelt maar ook als centrumverdediger kan fungeren. De oefenmeester speelt het liefst met een rechtspoot naast Hancko.