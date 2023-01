Memphis Depay keert na 140 dagen terug in basiselftal van Barcelona

Woensdag, 4 januari 2023 om 19:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:50

Memphis Depay staat woensdagavond weer eens in de basis bij Barcelona. De 28-jarige aanvaller start in het Copa del Rey-duel op bezoek bij Intercity als linksbuiten. Het worden voor Memphis de eerste minuten in het shirt van Barcelona sinds september. In die maand raakte hij tijdens het Nations League-duel tussen Polen en Nederland geblesseerd aan zijn bovenbeen. Frenkie de Jong begint op de bank bij Barcelona, dat om 21.00 uur aftrapt.

Barcelona speelde afgelopen zaterdag in LaLiga enigszins teleurstellend gelijk tegen Espanyol: 1-1. De ploeg van Xavi zal die kater woensdagavond willen wegspoelen in de derde ronde van de Copa del Rey, wanneer het op bezoek gaat bij Intercity. Die club komt uit Alicante en speelt in de onderste regionen van het derde niveau van Spanje. In de vorige ronde van het Spaanse bekertoernooi was Intercity met 2-0 te sterk voor Mirandés, dat uitkomt op het tweede Spaanse niveau. Barcelona hoefde destijds nog niet in actie te komen en stroomt nu pas in.

Xavi kiest ervoor om een aantal sterkhouders rust te geven tegen Intercity. Zo zit Pedri helemaal niet bij de selectie en is Robert Lewandowski geschorst. In totaal beginnen er liefst negen andere Barça-spelers aan het duel ten opzichte van de LaLiga-ontmoeting met Espanyol. Onder de lat neemt Iñaki Peña, die in de Champions League eerder al meespeelde tegen Viktoria Plzen, plaats ten koste van Marc-André ter Stegen. Voor hem spelen Héctor Bellerín, Ronald Araújo, Jules Koundé en Jordi Alba.

Het middenveld is volledig anders dan afgelopen zaterdag. Tegen Espanyol stonden daar nog Gavi, De Jong en Pedri, tegen Intercity zijn dat Sergio Busquets, Franck Kessié en Pablo Torre. Ook de aanval gaat compleet op de schop en bestaat uit Ousmane Dembélé, Memphis en Ferran. Laatstgenoemde zal vermoedelijk als nummer 9 opereren. Het duel zal voor de Nederlandse kijker te zien zijn op Ziggo Sport Voetbal.

Opstelling Barcelona: Peña; Bellerín, Araújo, Koundé, Alba; Busquets, Kessié, Pablo Torre; Dembélé, Ferran, Memphis