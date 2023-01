VAR speelt belangrijke rol tijdens ogenschijnlijk probleemloze middag AC Milan

Woensdag, 4 januari 2023 om 14:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:42

AC Milan heeft de Serie A woensdagmiddag met een zege hervat. De ploeg van trainer Stefano Pioli was op bezoek bij nummer twaalf Salernitana met 1-2 te sterk. Door doelpunten van Rafael Leão en Sandro Tonali stonden de bezoekers na vijftien minuten al op een 0-2 voorsprong, waarna invaller Federico Bonazzoli het zeven minuten voor tijd nog spannend maakte. De VAR liet zich gelden tijdens het duel, door scheidsrechter Francesco Fourneau voor twee verschillende incidenten naar het scherm te roepen. Het gat tussen nummer twee Milan en koploper Napoli bedraagt door de zege nu vijf punten, al komt laatstgenoemde club woensdagavond nog in actie.

Milan trad aan met twee andere basisspelers dan het vorige Serie A-duel, dat halverwege november met 2-1 werd gewonnen van Fiorentina. Verdediger Malick Thiaw moest genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Rade Krunic vanwege een blessure ontbrak. Zij werden vervangen door respectievelijk Davide Calabria en Alexis Saelemaekers. Aan de kant van Salernitana stond aanwinst Guillermo Ochoa voor het eerst onder de lat en begon Tonny Vilhena op het middenveld.

Rafael Leãoooooooo! ???? AC Milan opent op deze vroege middag al snel de score: 0-1! ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaMilan pic.twitter.com/h182o9k6f3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023

Al na een kwartier zat Milan op rozen. Nadat Leão een schot nog gekeerd zag worden door Ochoa, was het in de in de tiende minuut voor het eerst raak: Tonali stuurde Leão diep, de Portugees omspeelde Ochoa en schoof de bal in het lege doel. Vijf minuten later was het opnieuw raak, toen Tonali vanaf de rand van het strafschopgebied de 0-2 binnenschoof. In het restant van de eerste helft hadden onder meer Brahim Díaz, Olivier Giroud en Theo Hernández de mogelijkheid om de marge te vergroten, maar hun vizier stond niet op scherp.

En dat is al 0-2! Sandro Tonali! ?? AC Milan begint de herstart van de Serie A met een ???????????????????? ????#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaMilan pic.twitter.com/AYIKyNjVx1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023

Ook in de tweede helft was het Milan dat domineerde en de kansen creëerde. Zo schoot Giroud naast en werd de 0-3 van Díaz - na inmenging van de VAR - afgekeurd, omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. Diezelfde VAR liet zich na een rode kaart voor Domagoj Bradaric een kwartier voor tijd opnieuw gelden, door de scheidsrechter naar het scherm te roepen. Deze besloot de rode kaart in te trekken, na het opnieuw bestuderen van de beelden. Acht minuten later bracht Bonazzoli de spanning terug door de 1-2 uit een voorzet bij de tweede paal binnen te tikken. Verder kwam Salernitana echter niet, waardoor de drie punten mee naar Milaan gingen.

Salernitana maakt het weer ????????????????! ?? Bonazzoli tikt na een heerlijke voorzet de aansluitingstreffer binnen en dus is er nog hoop... ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaMilan pic.twitter.com/sfjw8X8rbF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2023