‘Ik heb bij United sinds Ronaldo niet meer zo‘n geweldig talent gezien’

Woensdag, 4 januari 2023 om 14:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Louis Saha is lyrisch over Marcus Rashford. De voormalig profvoetballer stelt dat Rashford het grootste talent van the Red Devils is sinds Cristiano Ronaldo in 2003 op Old Trafford debuteerde. De 25-jarige aanvaller is onder manager Erik ten Hag helemaal opgebloeid. Afgelopen dinsdag scoorde Rashford tegen Bournemouth (3-0) voor de vierde wedstrijd op rij in alle competities.

Saha, die zelf tussen 2004 en 2008 onder contract stond bij United, wist zijn potentieel nooit volledig waar te maken bij Manchester. Rashford liet de afgelopen jaren ook geen constante prestaties in het shirt van the Mancunians zien. Na een lastig seizoen neemt hij de ploeg van Ten Hag de afgelopen weken bij de hand. “Rashford is een speler die dertig tot veertig doelpunten per seizoen kan scoren”, zegt Saha tegenover Compare.bet. “Daar bestaat geen twijfel over.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij kan het allemaal en waarom zou hij niet dezelfde cijfers als Haaland en Mbappé kunnen overleggen, of hen zelfs overtreffen?”, vraagt Saha zich af. “Het zijn twee spelers met enorm veel snelheid en inzicht. Ze komen altijd in de juiste scoringsposities en weten hun doelpunten op verschillende manieren te maken, iets wat Rashford ook begint te doen. Als Marcus fit blijft, vertrouwen houdt, is hij niet te stoppen. Hij kan alles bereiken. Ik heb bij United sinds Cristiano Ronaldo niet meer zo'n geweldig talent gezien. Hij heeft gewoon die hongerigheid en dat geloof nodig die spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo onderscheiden van de rest."

Rashford maakte dinsdag tegen Bournemouth zijn twaalfde doelpunt van het seizoen in alle competities. United mocht de aanvaller ook al danken dat het kalenderjaar 2022 winnend werd afgesloten met een minimale zege op Wolverhampton Wanderers (0-1). Rashford begon vanwege een disciplinaire straf op de bank, maar kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen en maakte het verschil.