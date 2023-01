Ten Hag wil negenvoudig Engels international als backup achter De Gea

Woensdag, 4 januari 2023 om 13:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:57

De zoektocht van Manchester United naar een nieuwe doelman nadert zijn voltooiing. The Mancunians zijn al een tijdje op zoek naar een backup achter eerste keus David de Gea en lijken die te gaan vinden in de persoon van Jack Butland, schrijft The Telegraph. De 29-jarige Engelsman moet op huurbasis worden overgenomen van Crystal Palace, waar hij nog een contract heeft tot komende zomer. Butland dient als opvolger van Martin Dubravka, die vorige week plots terugkeerde naar Newcastle United.

United had zijn keepersgilde op orde en verzekerde zich afgelopen zomer van de komst van Dubravka. De 33-jarige doelman werd op 1 september, Deadline Day, op huurbasis overgenomen door United, met daarbij een optie tot koop van circa zes miljoen euro bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden. Na enkele maanden werd hij afgelopen weekend echter alweer uitgezwaaid door manager Erik ten Hag, daar Newcastle de verhuurperiode per direct heeft stopgezet. United heeft de zoektocht naar een nieuwe goalie daarop gestart en is uitgekomen bij Butland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens The Telegraph is er 'goede hoop' dat er een deal kan worden gesloten tussen alle betrokken partijen. De doelman van Crystal Palace werd in het verleden gezien als een van de meest gewaardeerde keepers van Engeland, maar kreeg te maken met een vormdip nadat hij in 2018 met Stoke City degradeerde naar de Championship. Als groot pluspunt wordt de Home Grown-regel benoemd. Het initiatief van de Premier League moet de doorstroom van jonge Engelse spelers bevorderen en bijdragen aan een betere ontwikkeling.

Butland maakte op negentienjarige leeftijd onderdeel uit van de EK-selectie van Engeland. In augustus 2012 werd hij de jongste doelman ooit in de Engelse nationale ploeg. Hij kwam tot dusver negen keer uit voor the Three Lions. Nadat hij doorbrak bij Birmingham City, groeide hij bij Stoke uit tot een van de meest betrouwbare doelmannen van de Premier League. De degradatie in 2018 zorgde echter voor een dip, waarna hij in 2020 naar Crystal Palace verhuisde. Een blessure aan zijn vinger heeft er mede voor gezorgd dat hij dit seizoen nog niet in actie kwam in een officiële wedstrijd.