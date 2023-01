Aanstelling veelbesproken Mateu Lahoz zorgt voor hoongelach bij Spaanse club

Woensdag, 4 januari 2023 om 12:58 • Laatste update: 13:02

Derdeklasser Linares Deportivo heeft op geheel eigen wijze gereageerd op de aanstelling van Mateu Lahoz voor het Copa del Rey-duel met Sevilla. "We hebben geel gekregen bij het maken van dit plaatje", grapt de media-afdeling van de club bij een creatie over de aanstelling. Lahoz kreeg tijdens het WK alle ogen op zich gericht tijdens Nederland - Argentinië en maakte het afgelopen weekend opnieuw bont bij de stadsderby tussen Barcelona en Espanyol. De Spaanse arbiter trok liefst 32 kaarten in die twee duels.