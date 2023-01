Fikse tegenvaller voor Virgil van Dijk: blessure lijkt ernstiger dan gedacht

Woensdag, 4 januari 2023 om 12:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:57

Virgil van Dijk is voorlopig uit de roulatie, melden verschillende Engelse media. De 31-jarige verdediger van Liverpool viel afgelopen maandag geblesseerd uit in het met 3-1 verloren Premier League-duel met Brentford FC. Aanvankelijk leek de blessure mee te vallen, maar nu blijkt dat de mandekker langer dan verwacht aan de kant staat.

Van Dijk bleef maandagavond halverwege het duel met Brentford in de rust in de kleedkamer achter. Later bleek dat dat het gevolg was van ‘lichte klachten’, zoals manager Jürgen Klopp het noemde. "Hij had wat last van zijn hamstring", was de uitleg van de manager bij beIN Sports. "Hij zei dat hij zich prima voelde, maar ik heb hem duidelijk gemaakt dat we geen risico's nemen. Daar was de medische staf blij mee."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Woensdag melden verschillende media dat de blessure ernstiger is dan verwacht. Volgens The Athletic heeft de verdediger woensdag een afspraak met een specialist, waarna zal blijken hoe ernstig de blessure daadwerkelijk is en hoelang Van Dijk uit de roulatie zal zijn. Volgens de Liverpool Echo gaat het om een afwezigheid van ‘een paar weken’.

Een langdurige afwezigheid van Van Dijk zou een hard gelag zijn voor Liverpool. De geboren Bredanaar geldt bij de nummer zes van de Premier League als rots in de branding, die normaliter nooit wordt gewisseld en alles speelt. De Oranje-international verliet het veld sinds zijn rentree van een kruisbandblessure in 2020 slechts één keer voortijdig. Dat was in de FA Cup-finale in mei 2022 tegen Chelsea (0-0, winst na strafschoppen). Toen gaf Van Dijk in de rust van de verlenging aan met klachten te kampen en was zijn wissel dus niet tactisch.