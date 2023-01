Diego Simeone heeft snel antwoord klaar op vraag over Robert Lewandowski

Woensdag, 4 januari 2023 om 12:13 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:44

Diego Simeone heeft dinsdag gevat gereageerd op een vraag over Robert Lewandowski. De Pool kan zondag met Barcelona mogelijk ‘gewoon’ in actie kan komen tegen Atlético Madrid. Op een persconferentie kreeg de oefenmeester de vraag wat hij daarvan vindt, en daar reageerde Simeone met één woord op: Oviedo. Daarmee lijkt de Argentijn te zeggen dat hij zich eerst wil focussen op de ontmoeting met Real Oviedo in de Copa del Rey woensdagavond.

Lewandowski kreeg in november twee keer geel in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Osasuna. Bij het verlaten van het veld maakte de aanvaller vervolgens tot twee keer toe een snuifgebaar richting scheidsrechter Jesús Gil Manzano en zijn assistenten. Een schorsing van drie wedstrijden volgde, wat zou betekenen dat Lewandowski de wedstrijden tegen Espanyol, Atlético Madrid en Real Betis aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

Diego Simeone when asked about Lewandowski’s participation against Atlético Madrid on Sunday: “Oviedo.” ??pic.twitter.com/D6joJ57xk9 — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 3, 2023

Barcelona besloot echter om in hoger beroep te gaan, waardoor er opnieuw moest worden gekeken naar de zaak. Dat onderzoek is momenteel nog altijd niet afgerond, waardoor Lewandowski in afwachting van de uitspraak gewoon in actie mag komen. Daardoor speelde hij ook afgelopen zaterdag mee tegen Espanyol (1-1), tot woede van het bestuur van die club, dat een officiële klacht indiende. “Dit onrecht (het meespelen van Lewandowski, red.) is gebaseerd op een overhaaste oplossing met duidelijke juridische tekortkomingen”, schreef Espanyol onder meer in een statement.

Inmiddels is het onderzoek naar de schorsing nog altijd gaande, waardoor de kans aanwezig is dat Lewandowski ook komende zondagavond tegen Atlético nog in actie kan komen. In theorie zou het door drukte bij de rechtbank zelfs maanden kunnen duren voordat er een uitspraak komt. Verwacht wordt echter dat de rechter binnen twee weken een beslissing neemt. De komende dagen is het aan Barcelona en de Spaanse tuchtcommissie om hun argumenten aan te voeren, waarna er eindelijk duidelijkheid zal komen.