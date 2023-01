‘Beschamend’ optreden maakt de tongen los: ‘Hij is een elitespeler onwaardig’

Woensdag, 4 januari 2023 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:27

Eden Hazard heeft zichzelf opnieuw een bijzonder slechte dienst bewezen bij Real Madrid. De Belg verscheen dinsdagavond aan de aftrap in het Copa del Rey-duel met vierdeklasser Cacereño, maar wist daarin geen potten te breken. Sporza spreekt van 'een draak van een match'. Een minuut na de wissel van Hazard - Álvaro kwam voor hem binnen de lijnen - wist Rodrygo een afgang van de Koninklijke te voorkomen met de enige treffer van de wedstrijd (0-1).

De cijfers laten niets aan vertwijfeling over. Hazard kwam tegen Cacereño niet tot een goal, assist, doelpoging of geslaagde dribbel. Ook maakte hij geen enkele overtreding of kreeg hij een overtreding mee. Een kleurloos optreden dus, merkten ook de Spaanse media op. Met name over de fysieke gesteldheid van de aanvaller is veel te doen. Op foto's lijkt Hazard de feestdagen goed door te zijn gekomen. Fans vallen over het vermeende overgewicht van de buitenspeler.

"Het niveau en de prestaties van Hazard zijn echt beschamend, hij is een elitespeler onwaardig", twittert Mancuer, een bekende Spaanse YouTuber. Mundo Deportivo stelt dat Hazard 'als een ster naar Madrid kwam en via de achterdeur vertrekt'. "Hazard weigerde zich nadrukkelijk te laten zien in Cáceres. Zo nu en dan kwam hij in het spel voor, maar het was veel te weinig voor een speler als Hazard. Een nieuw jaar, hetzelfde leven voor de Belg", voegt AS daaraan toe.

Marca stelt dat Hazard, die nog een contract heeft tot 2024, een van de uitverkorenen is om komende zomer te vertrekken bij Real. "De oud-speler van Chelsea zal in ieder geval de hoofdrol spelen in een rampzalige operatie voor Madrid, zowel financieel als sportief. Zijn wissel werpt alleen maar nieuwe zwarte wolken over zijn toekomst als speler bij Real." De basisplaats van Hazard kwam niet geheel onverwachts. Carlo Ancelotti had al aangegeven de Belg vaker te zullen inzetten. Het is de vraag of de Italiaan nu al spijt heeft van die woorden.