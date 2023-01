Geduld Dortmund raakt op; club wil duidelijkheid over toekomst sterspeler

Woensdag, 4 januari 2023 om 11:19 • Sam Vreeswijk

Borussia Dortmund wil zo snel mogelijk duidelijkheid van Youssoufa Moukoko over zijn toekomst. Dat vertelt sportief directeur Sebastian Kehl tegen de Westdeutsche Allgemeine Zeiting. Het contract van de achttienjarige spits loopt komende zomer af, en volgens Duitse en Engelse media zitten meerdere topclubs achter de Duitser aan. Dortmund wil voorkomen dat Moukoko transfervrij vertrekt.

De clubleiding van de huidige nummer zes van de Bundesliga hoopt duidelijkheid te krijgen voordat de Duitse competitie weer wordt hervat, op 22 januari. Dan komt FC Augsburg op bezoek in het Signal Iduna Park. “Natuurlijk willen we dat er zo snel mogelijk een keuze wordt gemaakt”, vertelt Kehl in de Westdeutsche Allgemeine Zeiting. “Het is voor iedereen belangrijk dat er duidelijkheid komt.”

Daarom staan er de komende weken gesprekken gepland tussen het bestuur van Dortmund en vertegenwoordigers van Moukoko. Dat is niet de eerste keer; eerdere onderhandelingen waren niet succesvol. Mocht Moukoko ervoor kiezen om Dortmund te verlaten, dan kan hij er volgens verschillende media voor kiezen om zijn carrière te vervolgen bij onder meer Barcelona, Manchester United en Chelsea.

Dortmund pikte de destijds elfjarige Moukoko in 2016 op bij FC Sankt Pauli. Na verschillende jeugdteams van die Borussen te hebben doorlopen, maakte hij in 2020 zijn Bundesliga-debuut. Moukoko was destijds met een leeftijd van zestien jaar en een dag de jongste debutant ooit op het hoogste niveau in Duitsland. Inmiddels staat de teller op 59 officiële duels in het eerste elftal van Dortmund, waarin de tweevoudig Duits international elf keer trefzeker was.