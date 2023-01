‘Invloedrijke’ Pepijn Lijnders stak stokje voor megadeal Liverpool

Woensdag, 4 januari 2023

Liverpool heeft afgelopen zomer de kans om Christopher Nkunku te contracteren afgewezen, zo schrijft de Daily Telegraph. The Reds hadden de aanvaller voor het grijpen, maar sloegen de kans af. Chelsea hapte daarop wel toe en bereikte onlangs een akkoord met de schaduwspits van RB Leipzig. De Londenaren krijgen met ingang van volgend seizoen de beschikking over de Fransman en betalen zo'n zeventig miljoen euro.

Nog voordat de interesse van Chelsea op gang kwam, had Nkunku de mogelijkheid om naar Liverpool te verkassen. Lijnders, die bij Liverpool steeds meer invloed krijgt bij de transferbeslissingen, stak daar echter samen met Jürgen Klopp een stokje voor. Volgens de Daily Telegraph moest Nkunku als opvolger dienen van Roberto Firmino, maar daar dachten de eindverantwoordelijken anders over. Chelsea hapte wel toe en heeft over een halfjaar de beschikking over de aanvaller.

Bij aanvang van de winterwindow was Liverpool wel slagvaardig op de markt en wist het zich voor maximaal vijftig miljoen euro te verzekeren van Cody Gakpo. De PSV'er maakt nu ongeveer een week onderdeel uit van de groep en lijkt zaterdag zijn eerste speelminuten te gaan maken in de bekerwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. De komst van Gakpo is een welkome opsteker voor Klopp, wiens opties in de aanval flink geslonken zijn. Diogo Jota, Firmino en Luis Díaz zitten in de lappenmand. Zonder hen ging Liverpool maandag met 3-1 onderuit bij Brentford.

De invloed van Lijnders op het transferbeleid is gegroeid sinds het vertrek van technisch directeur Michael Edwards in 2021 en zijn opvolger Julian Ward. Mike Gordon, de president van eigenaren Fenway Sports Group, heeft zich teruggetrokken uit de rekruteringsgroep, terwijl Ian Graham, de onderzoeksdirecteur van de club, is vertrokken. Drie van de belangrijkste aanwinsten van Liverpool in de afgelopen twee seizoenen - Díaz, Darwin Núnez en Gakpo - zijn hoogstpersoonlijk goedgekeurd door de voormalig hoofdtrainer van NEC.