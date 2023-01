Unibet: een odd van 2.95 (!) voor een zege van koploper Napoli

Woensdag, 4 januari 2023 om 10:45

Woensdagavond staat er een absolute kraker op het programma in de Serie A. Koploper Napoli gaat om 20.45 uur op bezoek bij Internazionale. Weet het elftal van Luciano Spalletti de zinderende vorm van voor de WK-onderbreking vast te houden? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit heerlijke onderonsje in Italië.

Inter kende een vrij tegenvallende eerste seizoenshelft. Het elftal van Simone Inzaghi staat momenteel op de vijfde plek in de Serie A. Gelukkig kan de Italiaanse oefenmeester na de maandenlange onderbreking weer rekenen op Romelu Lukaku, die een teleurstellend WK met België achter de rug heeft. De topscorer aller tijden van de Rode Duivels zal er in het Stadio Giuseppe Meazza op gebrand zijn om het net te vinden.

Napoli staat momenteel stijf bovenaan in Italië. Gli Azzurri zijn tot dusver de sensatie van het seizoen met uitblinkers als Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Piotr Zielinski en voormalig PSV’er Hirving Lozano. In september wist het elftal van Spalletti al te winnen in San Siro, zoals de supporters van AC Milan het stadion noemen. Destijds waren Matteo Politano en Giovanni Simeone verantwoordelijk voor de treffers tijdens een 1-2 uitzege.

Lukaku heeft vanwege blessureleed dit seizoen pas één doelpunt achter zijn naam staan in competitieverband. Teamgenoten Lautaro Martínez (zeven doelpunten) en Edin Dzeko (zes doelpunten) maakten de meeste doelpunten voor Inter tot dusver. Bij Napoli is Osimhen clubtopscorer met negen doelpunten in de competitie, terwijl Kvaratskhelia al zes keer het net wist te vinden.

