‘Ronaldo gaat niet naar Saoedi-Arabië om indruk op ons te maken’

Cristiano Ronaldo krijgt met zijn transfer naar Al-Nassr niet iedereen op de banken. De Portugese sterspeler werd dinsdag als een held ontvangen en voltooide zijn presentatie voor het oog van 25.000 toeschouwers. Ronaldo gaat een fortuin verdienen, maar zal ook een belangrijk uithangbord worden bij de ontwikkeling en invloed van het Saoedische voetbal. Jérôme Rothen vermoedt dat de wereldster op sportief gebied dan ook geen indruk zal maken op de voetbalwereld.

Ronaldo benadrukte bij zijn presentatie dat hij het Saoedische voetbal wil helpen groeien. Hij zal ongetwijfeld meer zichtbaar zijn dan ooit met zijn handtekening, eens te meer omdat Saoedi-Arabië meedingt om de organisatie van het WK in 2030. De 37-jarige Portugees weet zichzelf goed te verdedigen dat zijn keuze niet alleen financieel is, maar kreeg al de nodige kritiek te verwerken op zijn keuze voor Al-Nassr. Ook Rothen heeft zijn bedenkingen, maar neemt het tegelijkertijd op voor de voormalig speler van Manchester United, Juventus en Real Madrid.

"We kunnen niet in het hoofd kijken van Ronaldo", begint de oud-speler van Paris Saint-Germain bij RMC Sport. "Hij wil nog graag voetballen. Iedereen wil dat hij zijn loopbaan in Europa afsluit, maar zegt dat hij in totale wanorde verkeert nadat hij reserve was bij Manchester United en Portugal en dat hij moet stoppen. Fysiek is hij nog topfit. De komst van Ronaldo is ook bedoeld om het voetbal in Saoedi-Arabië te ontwikkelen, het is een teken op zich. Het doel is om het voetbal op de kaart te zetten, zodat iedereen erover praat."

Daarnaast ziet Rothen een andere belangrijke factor. "Alleen al met zijn handtekening zijn de accounts van de club uitgegroeid tot miljoenen volgers. Dat is het bewijs dat het werkt op marketingniveau. Op sportief vlak hoeven we niets te zeggen. Hij gaat daar niet heen om indruk op ons te maken. Maar laten we in ieder geval Ronaldo, zijn carrière en zijn keuzes respecteren. Hij is een voetballegende. Het gaat verder dan het sportieve. Ik feliciteer hem dat hij ons heeft laten zien dat hij nog twee jaar kan spelen. Hij heeft ons al veel plezier bezorgd."