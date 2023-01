Ten Hag vreest zware blessure voor Van de Beek: ‘Ziet er slecht uit’

Woensdag, 4 januari 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Erik ten Hag houdt rekening met een zware blessure van Donny van de Beek. De middenvelder viel dinsdagavond uit in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Bournemouth. Van de Beek kwam in botsing met Marcos Senesi en leek zijn knie te overstrekken. Beelden van de pijnlijke aanvaring gingen al snel het internet over. Ten Hag kon direct na afloop nog niet veel kwijt over de ernst van de blessure, maar vreest voor een lange afwezigheid van zijn landgenoot.

Van de Beek verscheen tegen Bournemouth pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap van een Premier League-duel, maar moest de strijd kort voor rust staken. De middenvelder werd tegen Bournemouth bij een 1-0 voorsprong ongelukkig gevloerd door Senesi, die weggleed, en moest zich met veel pijn laten vervangen. "We moeten wachten om de juiste diagnose te kunnen stellen, maar het ziet er niet goed uit", zei Ten Hag na de wedstrijd tegen het clubkanaal. "Wat er met Donny is gebeurd, is in de eerste plaats slecht voor Donny, maar ook slecht nieuws voor Manchester United."

Een ongelukkige botsing tussen Van de Beek en Senesi. Het ziet er niet goed uit! Sterkte, Donny! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/CIgVuSZ8xd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 3, 2023

Zo kwam voor Van de Beek een zeer abrupt eind aan een optimistisch begin van 2023. De voormalig Ajacied mocht van Erik ten Hag voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap verschijnen van een Premier League-wedstrijd. Van de Beek maakte een gretige indruk, totdat het dus vlak voor rust helemaal misging. De offensieve middenvelder probeerde de pijn er nog uit te lopen, maar verder spelen ging echt niet. Van de Beek kon het veld wel zelfstandig lopend verlaten. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur daadwerkelijk is.

Zonder Van de Beek schroefde United de score na rust op naar 3-0. Luke Shaw verdubbelde op aangeven van Alejandro Garnacho de score, waarna het slotakkoord van de voet van Marcus Rashford kwam. Voor laatstgenoemde was het alweer zijn vierde treffer op rij in alle competities. United heeft door de zege de vierde plek steviger in handen genomen en hijgt Newcastle United en Manchester City in de nek. Nummer drie Newcastle staat in punten gelijk, maar speelde wel een wedstrijd meer. Volgende week zaterdag hervat Ten Hag de Premier League met de stadsderby tegen City.