Westerveld verontschuldigt zich na ‘schandelijke en respectloze’ tweet

Woensdag, 4 januari 2023 om 08:38 • Laatste update: 08:42

Sander Westerveld heeft zich gemengd in de grap van Domino's Pizza richting Darwin Núnez. De spits van Liverpool maakte een uiterst ongelukkige indruk in de met 3-1 verloren uitwedstrijd bij Brentford FC en kreeg daarop de rekening gepresenteerd van de restaurantketen. "Sorry als we vanavond bestellingen hebben gemist, we hebben deze man net laten beginnen", luidde de tweet bij een foto van Núnez. Westerveld kon weinig sympathie opbrengen voor de actie van Domino's en sprak in een reactie zijn frustratie uit.

Absolute disgraceful and disrespectful tweet from a big company like you think you are. Hope you read the comments below. Apparently the only thing that you are missing is a decent customer service and good pizzas.. #dominospizza #nunez https://t.co/jmyU6mWUBY — Sander Westerveld Official (@sawe74) January 3, 2023

"Absoluut schandelijke en respectloze tweet van een groot bedrijf", aldus de oud-doelman van Liverpool. "Ik hoop dat je de reacties leest. Blijkbaar is het enige dat je mist een fatsoenlijke klantenservice en goede pizza's. Domino's zou de fans de grappen moeten laten maken." Westerveld werd al snel gewezen op het feit dat het een grap betrof van het pizza concern, waarna hij zijn verontschuldigingen aanbood. "Ik hoor net dat dit volkomen gebruikelijk is in Engeland. Mijn fout, dat wist ik niet. Het zal niet meer gebeuren", besluit de Tukker.