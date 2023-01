AZ blijft interessante vijver: Serie A-clubs in de markt voor twee basiskrachten

Woensdag, 4 januari 2023 om 07:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:58

De kans bestaat dat AZ komende zomer opnieuw een aantal sterkhouders kwijtraakt. Sam Beukema en Tijjani Reijnders hebben zich in de kijker gespeeld bij Fiorentina en Bologna, weet De Telegraaf woensdag te melden. Hoewel de transfermarkt afgelopen zondag zijn deuren heeft geopend, houdt het dagblad geen rekening met een winters vertrek. "Het zouden de eerste speldenprikken kunnen zijn van een aanlokkelijke zomertransfer."

Het is niet voor het eerst dat AZ belangrijke krachten dreigt kwijt te raken. Een uitgang van bepalende spelers is eerder regel dan uitzondering bij de Alkmaarders. Afgelopen zomer moest de club afscheid nemen van Owen Wijndal (Ajax) en Fredrik Midtsjö (Galatasaray), terwijl een jaar eerder onder meer Teun Koopmeiners, Myron Boadu, Calvin Stengs en Marco Bizot vertrokken. Met Beukema en Reijnders staat er alweer een volgend tweetal klaar om het AFAS Stadion te verlaten.

Fiorentina en Bologna zijn in de markt voor de centrumverdediger en controlerende middenvelder. Beukema kwam in 2021 over van Go Ahead Eagles, kende een moeizaam debuutjaar, maar heeft zich inmiddels in het elftal van trainer Pascal Jansen gevochten. Zijn teller staat op 26 officiële wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren. Reijnders vult de rol van Midtsjö in en doet dat met verve. De middenvelder, die beschikt over een prachtige trap, kon eerder al rekenen op interesse van FC Twente. Het tweetal ligt bij AZ nog langdurig vast en zal dan ook het nodige geld in het laatje moeten brengen.

Het winkelen bij AZ lijkt Italiaanse clubs goed te bevallen. Marco Conterio schreef eerder deze week dat ook Atalanta in de markt zou zijn voor Beukema, maar die interesse is nog niet heel concreet. De club uit Bergamo deed in 2021 al zaken met AZ in de persoon van Koopmeiners en plukt daar wekelijks de vruchten van. De Oranje-international is niet meer weg te denken uit het elftal van Gian Piero Gasperini. Welke bedragen AZ in gedachten heeft voor Beukema en Reijnders is niet bekend. Verwacht wordt dat zij het seizoen sowieso in Alkmaar afmaken.