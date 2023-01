Ajax heeft beet en gaat eerste winteraanwinst nog deze week verwelkomen

Woensdag, 4 januari 2023 om 07:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:15

Gerónimo Rulli wordt hoe dan ook de nieuwe doelman van Ajax, verzekert De Telegraaf. De Amsterdammers zagen deze week een eerste bod geweigerd worden door Villarreal, maar gaan spoedig tot een akkoord komen met de huidige nummer zeven van LaLiga. Alle partijen zijn hoopvol gestemd over een akkoord, waardoor de transfer nog deze week zijn beslag gaat krijgen. Rulli wordt gezien als nieuwe eerste keus onder de lat bij de ploeg van Alfred Schreuder.

De Argentijnse doelman, die tijdens het WK Emiliano Martínez voor zich moest dulden, staat al een tijdje hoog op het wensenlijstje van Ajax. Ook Andries Noppert behoorde tot de mogelijke nieuwe doelmannen van Ajax, maar de goalie van sc Heerenveen zou pas in beeld komen als de overige targets om welke reden dan ook onhaalbaar zouden blijken. Ook David Raya (Brentford FC) stond hoger op de lijst dan Noppert. Verwacht wordt dat Rulli, mits hij de medische keuring doorstaat, een meerjarig contract tekent in de Johan Cruijff ArenA.

Ondanks dat Rulli geen minuut speelde voor zijn land Argentinië op het WK in Qatar, ligt hij goed in de markt. Er waren meerdere clubs die de dertigjarige sluitpost over wilden nemen, wist Relevo al te melden. Volgens de Spaanse sportkrant is Ajax al een enkele weken in contact met el Submarino Amarillo en werd begin deze week een eerste bod afgewezen. Hoe hoog dat was is niet bekendgemaakt, maar het was voor de Spanjaarden ontoereikend. Villarreal is echter voornemens om tot een akkoord te komen. De Telegraaf verzekert dat de deal nog deze week beklonken wordt.

Rulli werd door Villarreal in 2020 voor vijf miljoen euro overgenomen van Real Sociedad. Tot dusver speelde hij 80 wedstrijden voor de Spaanse club, waarin hij 34 keer de nul hield. De Argentijn, die vier interlands achter zijn naam heeft staan, zou zelf ook graag de overstap naar Amsterdam maken. Zijn contract bij Villarreal loopt nog door tot medio 2024. De kans is groot dat de hervatting van de Eredivisie, aanstaande zondag tegen NEC, te vroeg komt voor de doelman. Ajax neemt het volgende week woensdag op tegen FC Den Bosch in het kader van de TOTO KNVB Beker en treft vervolgens FC Twente in eigen huis.