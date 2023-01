Baan van Lampard aan zijden draadje na ongekende afgang op Goodison Park

Dinsdag, 3 januari 2023 om 23:10 • Noel Korteweg

De dagen van Frank Lampard lijken geteld bij Everton, nadat zijn ploeg dinsdagavond in eigen huis met 1-4 onderuit ging tegen Brighton & Hove Albion. The Toffees kregen kort na rust binnen zes minuten drie doelpunten om de oren, wat ze niet meer te boven kwamen. Everton blijft ondanks de nederlaag op de zestiende plaats staan, maar kan woensdagavond bij overwinningen van West Ham United, Nottingham Forest en Wolverhampton Wanderers zakken naar de degradatiezone. Brighton staat knap achtste in Engeland.

De openingstreffer lag al na een kwartier spelen in het net achter Everton-doelman Jordan Pickford. Nathan Patterson schatte een pass van Moisés Caicedo volledig verkeerd in, waardoor Kaoru Mitoma zijn weg naar het vijandelijke doel kon inzetten. De Japanner bleef oog in oog met Pickford koel en schoot raak: 0-1. Het zorgde al vroeg in de wedstrijd voor een nieuwe tik voor Everton en Lampard, die de laatste competitiezege boekten op 22 oktober.

Na rust ging het hard bij Brighton, dat binnen zes minuten drie keer scoorde. Jeremy Sarmiento legde de bal na een fijne individuele actie op een presenteerblaadje voor Evan Ferguson, die van dichtbij binnenschoot: 0-2. Nog geen twee minuten later lag de derde treffer erin na een hard en laag schot van Solly March: 0-3. Pascal Gross nam enkele momenten daarna de vierde treffer van Brighton voor zijn rekening na een grove fout van Idrissa Gueye.

Laatstgenoemde legde de bal met een te korte terugspeelbal op Pickford zo in de voeten van de Duitser. Gross verschalkte de Engelse international met een lobje om de stand op 0-4 te zetten. Demarai Gray maakte in de 92ste minuut vanaf de stip de eretreffer voor Everton, maar met een 1-4 nederlaag in eigen huis lijken de dagen van Lampard geteld in Liverpool. Aanstaande vrijdag reist de ploeg af naar Old Trafford, waar het in de derde ronde van de FA Cup speelt tegen Manchester United.