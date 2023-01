Wervelende actie van Rodrygo haalt Real Madrid weg uit problemen

Dinsdag, 3 januari 2023 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:52

Rodrygo heeft Real Madrid dinsdagavond hoogstpersoonlijk behoed voor overwerk in de Copa del Rey. De Braziliaanse vleugelspits besliste het duel met vierdeklasser Cacereño in de 69ste minuut via een fantastische dribbel: 0-1. Het was een van de spaarzame hoogtepunten van Real, dat op het belabberde veld in het Estadio Principe Felipe in Cáceres matig tot zwak voor de dag kwam.

Carlo Ancelotti stuurde een behoorlijk sterke formatie het veld in voor de wedstrijd in de zestiende finale van de Spaanse beker. De Italiaan haalde weliswaar sterspelers als Thibaut Courtois, Vinícius Júnior en Karim Benzema uit het elftal, toch bleef er ogenschijnlijk een voldoende representatief team staan. Daarin kregen Eden Hazard en Marcos Asensio de kans op de flanken en speelde Rodrygo als centrale aanvaller.

??????????????, Rodrygo! ?? Op z'n Braziliaans slalomt hij door de defensie en werkt hij ook nog eens perfect af.. ??#ZiggoSport #CopaDelRey #CacerenoRealMadrid pic.twitter.com/Wk8uJ67Wi2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2023

De aanval vol grote namen kon Cacereño in de eerste helft geen moment in problemen brengen. Het meest noemenswaardige aanvallende moment van Real kwam van de voet van middenvelder Dani Ceballos, die zijn afstandsschot knap gekeerd zag worden door doelman Iván Moreno. In de rust liet Ancelotti zijn onvrede over zijn ploeg blijken door Éder Militão en Aurélien Tchouaméni te wisselen.

Na ruim een uur spelen moest ook Hazard het veld ruimen, waardoor Rodrygo naar zijn favoriete linkerflank kon verhuizen. Eén minuut na de aftocht van Hazard maakte de Braziliaan daar al op fenomenale wijze gebruik van. Rodrygo slalomde vanaf de zijkant tussen twee verdedigers door het strafschopgebied in en schoot de bal prachtig binnen in de verre hoek: 0-1. Cacereño gaf niet op en probeerde met wissels een verlenging af te dwingen, maar Real bleef vrij eenvoudig op de been.