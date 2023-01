Manchester United blijft soeverein op horroravond voor Van de Beek

Dinsdag, 3 januari 2023 om 22:50 • Noel Korteweg

Manchester United heeft dinsdagavond de vierde competitiewedstrijd op rij gewonnen. De ploeg van Erik ten Hag was op Old Trafford met 3-0 te sterk voor Bournemouth, dat zich niet zomaar gewonnen gaf. Een grote smet op de avond was een op het eerste oog zware knieblessure van Donny van de Beek, die het slachtoffer was van een ongelukkige tackle van Marcos Senesi. United breidt de voorsprong op nummer vijf Tottenham Hotspur uit naar vijf punten, terwijl Bournemouth zakt naar plek vijftien.

Ten Hag wijzigde zijn elftal op vier plekken vergeleken met de gewonnen uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-1). Marcus Rashford, Harry Maguire, Victor Lindelöf en Van de Beek begonnen aan de aftrap ten koste van Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Raphaël Varane en Antony. Laatstgenoemde kampte met een lichte blessure en was daarom afwezig. Het was voor Van de Beek pas zijn tweede basisplaats in de Premier League dit seizoen. Lisandro Martínez zat voor het eerst sinds het WK weer bij de wedstrijdselectie van the Red Devils. De Argentijn werd voorafgaand aan de wedstrijd op Old Trafford gehuldigd en toonde zijn medaille aan het thuispubliek.

Een ongelukkige botsing tussen Van de Beek en Senesi. Het ziet er niet goed uit! Sterkte, Donny! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/CIgVuSZ8xd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 3, 2023

Beide ploegen kregen wat kansen op de openingstreffer in het eerste kwartier. Anthony Martial en Jaidon Anthony namen het vijandelijke doel onder vuur, maar het was United dat de score opende. Christian Eriksen stond met een heerlijke vrije trap op de linkerflank aan de basis van dat doelpunt. De Deen gaf perfect voor op Casemiro, die de bal bij de eerste paal op de volley binnenschoot: 1-0. Senesi en Lloyd Kelly moesten vervolgens tot twee keer toe in actie komen voor the Cherries om de marge op één te houden, wat lukte. Kort voor rust moest Van de Beek het veld geblesseerd verlaten na een ongelukkige tackle van Senesi. De ex-Feyenoorder gleed uit en botste tegen de knie van de middenvelder op, die lelijk in het gras bleef staan. Van de Beek liet zich meteen vervangen voor Garnacho en lijkt er in ieder geval de komende tijd geblesseerd uit te liggen.

Enkele minuten na rust was het Shaw die de voorsprong verdubbelde. De linksback stoomde vanaf eigen helft op richting het doel van Bournemouth-keeper Mark Travers. Na de tussenstations Bruno Fernandes en Garnacho kwam de bal via laatstgenoemde weer terug bij Shaw, die vervolgens met rechts binnenschoot: 2-0. Kort daarna kwam United via onder anderen Rashford en Martial dicht bij de derde treffer, maar de verdediging van de bezoekers hield vooralsnog stand. Bournemouth zag even later pogingen van Philip Billing en Anthony op knappe wijze gestopt worden door David De Gea. The Cherries maakten daarmee duidelijk dat de wedstrijd nog niet gespeeld was.

Wat een aanval van United ??

Shaw verdubbelt de marge ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/txXrDO4B6a — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 3, 2023

Garnacho, die dit seizoen aan zijn grote doorbraak bezig is bij United, kwam in de tachtigste minuut nog dicht bij een doelpunt. De Argentijnse buitenspeler zocht zijn directe tegenstander op, kapte naar binnen en zocht de verre hoek, maar zag de bal op de buitenkant van de paal belanden. De derde treffer zou vijf minuten voor tijd alsnog vallen voor United via Rashford. Shaw, die de man van de wedstrijd was, gaf een fantastische pass op Fernandes die in één keer breed gaf op Rashford. De Engelsman kon van dichtbij in een vrijwel leeg doel binnenschieten: 3-0. Het team van Ten Hag treft Everton aanstaande vrijdagavond in eigen huis in de derde ronde van de FA Cup, voordat Charlton Athletic dinsdag de tegenstander is in de kwartfinale van de League Cup. De eerstvolgende competitiewedstrijd is volgende week zaterdag, thuis tegen aartsrivaal Manchester City.