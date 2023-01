Arsenal kan Newcastle niet kraken en verliest eerste punten in Emirates

Dinsdag, 3 januari 2023 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Arsenal heeft dinsdagavond voor het eerst dit seizoen in eigen huis niet kunnen winnen in de Premier League. Het elftal van Mikel Arteta wist in het Emirates Stadium niet door de muur te breken die opgeworpen werd door Newcastle United. Arsenal-spits Eddie Nketiah miste een minuut voor tijd van dichtbij de grootste kans van de wedstrijd: 0-0. Arsenal behoudt op de koppositie een voorsprong van zeven punten op Manchester City. Newcastle United behoudt plek drie, maar ziet Manchester United, dat gaat winnen van Bournemouth, dezelfde avond in puntenaantal gelijk met zich komen.

Arteta had na de klinkende 2-4 zege op oudejaarsdag bij Brighton & Hove Albion geen reden om te tornen aan zijn opstelling. Eddie Howe voerde bij Newcastle United na het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Leeds United één wijziging door: Callum Wilson verving Chris Wood in de voorhoede. Sven Botman nam als gebruikelijk links centraal plaats in de viermansdefensie.

De openingsfase was overduidelijk voor Arsenal, dat Newcastle direct aan het wankelen bracht. Gabriel Martinelli zag het eerste schot van de wedstrijd geblokt worden, waarna Martin Ødegaard in de nasleep over volleerde. Bij een nieuw moment, in de vijfde minuut, imponeerde Bukayo Saka met een gigantische versnelling over de rechterflank. Doelman Nick Pope kon de rechtsbuiten van Arsenal afstoppen door zijn voet uit te steken.

Newcastle kreeg na de lastige eerste tien minuten meer grip op de wedstrijd en gaf in het restant van de eerste helft nog slechts één kans weg. Ødegaard was daarvan de architect met een vrije trap, die door Gabriel rakelings langs de kruising werd gekopt. Het eerste dreigende moment van Newcastle United volgde in blessuretijd van de eerste helft. Kieran Trippier legde een hoekschop neer bij de tweede paal, waar Joelinton de bal met de voet niet richting doel gestuurd kreeg.

Het initiatief bleef ook na rust bij Arsenal liggen, met dat verschil dat openingen in de defensie van the Magpies nauwelijks meer gevonden konden worden. Toch was er wel degelijk sprake van druk op het doel van Pope. De eerste echte kans uit de tweede helft was elf minuten voor tijd voor Gabriel Martinelli, wiens kopbal uit een hoekschop van Ødegaard rakelings voorlangs eindigde. In de 89ste minuut dook Eddie Nketiah plots vrij op voor het doel van Newcastle. Zijn schot uit de draai werd knap gekeerd door Pope. Arsenal claimde in de slotseconden een penalty vanwege hands, maar de VAR wuifde dat direct weg.