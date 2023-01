V/d Beek geblesseerd na charge Senesi: vreselijke beelden doen ergst vrezen

Dinsdag, 3 januari 2023 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Donny van de Beek is dinsdagavond na 42 minuten geblesseerd afgehaakt bij Manchester United. De middenvelder werd tegen Bournemouth bij een 1-0 voorsprong ongelukkig gevloerd door Marcos Senesi, die weggleed, en moest zich met veel pijn laten vervangen. Op Twitter duiken beelden op van de stand van het been van Van de Beek op moment van impact. De rechterknie van de Nederlander lijkt volledig te verdraaien en gevreesd wordt dan ook voor een zeer zware blessure.

Zo kwam voor Van de Beek een zeer abrupt eind aan een optimistisch begin van 2023. De voormalig Ajacied mocht van Erik ten Hag voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap verschijnen van een Premier League-wedstrijd. Van de Beek maakte een gretige indruk, totdat het dus vlak voor rust helemaal misging. De offensieve middenvelder probeerde de pijn er nog uit te lopen, maar verder spelen ging echt niet. Van de Beek kon het veld wel zelfstandig lopend verlaten.

Soon as I seen the replay, I knew it was serious, no photoshop here people! Disgusting challenge on Donny van de beek #MUNBOU pic.twitter.com/HmPoipHtYq