Danjuma staat weer op in Copa del Rey; Kluivert helpt Valencia op weg

Dinsdag, 3 januari 2023 om 21:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:37

Arnaut Danjuma is dinsdagavond andermaal belangrijk geweest voor Villarreal in de Copa del Rey. In de derde ronde van het bekertoernooi had men aanvankelijk de nodige moeite met tweededivisionist FC Cartagena, maar mede dankzij een doelpunt van de Nederlander werd uiteindelijk ruim gewonnen: 1-5. Justin Kluivert was met een doelpunt belangrijk voor Valencia, dat met 0-3 zegevierde tegen derdedivisionist La Nucia.

Villarreal had in de vorige ronde ook al flink te duchten van vierdeklasser Guijuelo. Danjuma tekende pas in de verlenging voor de bevrijdende 1-2. Ook ditmaal kende het elftal van trainer Quique Setién een valse start. Cartagena nam in de eerste helft brutaal de leiding dankzij een rake kopbal van Pablo Vázquez Pérez. Alex Baena trok de stand vier minuten na rust gelijk, waarna Danjuma Villarreal kort daarna op voorsprong bracht. Hij tikte voor een leeg doel binnen na een afgemeten voorzet van José Luis Morales. Diezelfde Morales miste een strafschop, maar dat kwam Villarreal niet duur te staan, want in de rebound schoot de rechtsbuiten alsnog raak.

Daarmee was het verzet van het dappere Cartagena wel gebroken in de tweede helft. Samuel Chukwueze en Étienne Capoue wisten ook het net te vinden in de laatste vijf minuten van de bekerontmoeting, waardoor Villarreal ondanks de matige start met een ruime overwinning van het veld stapte. De trefzekere Danjuma maakte de negentig minuten overigens niet vol bij de bezoekers.

La Nucia - Valencia 0-3

Kluivert, die vanaf links en kort achter aanvalsleider Marcos André opereerde, brak de ban tegen de derdedivisionis al na drie minuten. Een bekerstunt zat er daarna niet meer in voor de thuisspelende ploeg. Ilaix Moriba verdubbelde de voorsprong na ruim een halfuur spelen en en Hugo Duro tekende twintig minuten voor het einde voor de 0-3. Kluivert werd gewisseld en haalde het einde van het bekerduel dus niet. Real Madrid is om 21.00 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen Cacereño. Barcelona treedt woensdagavond aan tegen CF Intercity.