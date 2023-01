Fenerbahçe haalt opgelucht adem na afgekeurde wereldgoal in minuut 98

Dinsdag, 3 januari 2023 om 20:55 • Noel Korteweg

Fenerbahçe heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Jorge Jesus was op bezoek bij Antalyaspor met 1-2 te sterk en gaat daardoor weer over Galatasaray heen op de ranglijst. Michy Batshuayi was met twee treffers de grote man bij de nieuwe koploper van Turkije. Fenerbahçe kwam in de absolute slotfase nog goed weg, nadat een wereldgoal van Fernando werd afgekeurd.

De wedstrijd begon voor de uitploeg met een snelle tegentreffer. Güray Vural bediende Haji Wright, die met de Verenigde Staten meeging naar het WK in Qatar, met een geweldige voorzet. De centrumspits kopte vervolgens binnen en opende daarmee de score: 1-0. Het duurde tot na rust voordat Fenerbahçe orde op zaken stelde.

Joshua King werkte een voorzet vanaf de rechterflank nog tegen de paal, maar Batshuayi stond op de goede plek om de rebound te verzilveren: 1-1. Slechts zeven minuten later ging de bal op de stip na een ongelukkige handsbal in het strafschopgebied van Vural, waar hij een gele kaart voor kreeg. Batshuayi ging achter de bal staan en stuurde Antalyaspor-doelman Alperen Uysal de verkeerde kant op: 1-2.

In de 98ste minuut kwam de uitploeg ontzettend goed weg na een afgekeurde wereldgoal van Fernando. De Braziliaanse middenvelder schoot een afvallende bal van ruim 25 meter snoeihard in het net, maar dat doelpunt ging niet door wegens buitenspel in een eerdere fase van de aanval. Fenerbahçe trok de overwinning uiteindelijk over de streep en staat nu twee punten los van nummer twee Galatasaray, dat wel één wedstrijd minder heeft gespeeld.