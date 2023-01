Gakpo ontvangt werkvergunning en lijkt zich direct op te maken voor basisplek

Dinsdag, 3 januari 2023 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:04

Cody Gakpo kan zaterdag zijn officiële debuut maken voor Liverpool. The Reds melden via de clubkanalen dat de werkvergunning voor de 23-jarige linksbuiten, die voor maximaal vijftig miljoen euro overkomt van PSV, binnen is. Daarmee zijn de laatste formaliteiten van de transfer afgerond.

Gakpo kan zijn eerste speelminuten in het shirt van Liverpool gaan maken in de FA Cup-wedstrijd van zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers, thuis op Anfield. De transfer van Gakpo naar Engeland werd al op 28 december bevestigd door PSV, maar het bijbehorende papierwerk had wat voeten in de aarde. Gakpo moest daarom de afgelopen dagen op de tribune toekijken tijdens de wedstrijden van Liverpool tegen Leicester City (2-1 winst) en Brentford (3-1 verlies).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanwege de blessures van Diogo Jota en Luis Díaz ligt zaterdag mogelijk direct een basisplaats voor Gakpo in het verschiet. De afgelopen duels koos Klopp op de linksbuitenpositie noodgedwongen voor Alex Oxlade-Chamberlain, van origine een middenvelder. Na het FA Cup-duel met the Wolves volgt voor Liverpool overigens een uitwedstrijd in de Premier League bij Brighton & Hove Albion. Dat duel staat precies een week later gepland.

Gakpo zag maandagavond dus vanaf de tribune hoe Liverpool verrassend onderuitging bij Brentford. Het betekende al de vijfde seizoensnederlaag voor the Reds, die teleurstellend zesde staan. Het veiligstellen van een Champions League-ticket zal voor de ploeg van Klopp een hels karwei worden. Liverpool heeft een achterstand van vier punten op nummer vier Manchester United, dat dinsdag thuis speelt tegen Bournemouth en een flik gat kan slaan met de aartsrivaal.