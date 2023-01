Ajax en Feyenoord komen in zoektocht naar verdediger uit bij dezelfde naam

Dinsdag, 3 januari 2023 om 19:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:47

Ajax en Feyenoord zijn in de zoektocht naar een nieuwe rechtercentrale verdediger uitgekomen bij Ismaël Doukouré van RC Strasbourg, zo meldt RMC Sport. De negentienjarige Fransman geniet niet alleen interesse van de top twee van Nederland, daar ook Eintracht Frankfurt wordt genoemd als potentiële nieuwe werkgever.

Arne Slot en Feyenoord gaan deze maand de markt op na het wegvallen van sterkhouder Gernot Trauner. De koploper van de Eredivisie wilde zich vóór de blessure van de Oostenrijker al versterken in het hart van de defensie en nu is die noodzaak alleen maar groter geworden. Slot heeft alleen nog Lutsharel Geertruida achter de hand, die doorgaans als rechtsback speelt maar ook als centrumverdediger kan fungeren. De oefenmeester speelt het liefst met een rechtspoot naast Dávid Hancko.

Doukouré is niet per se een onbekende naam voor Feyenoord. De Rotterdammers speelden in december namelijk een oefenwedstrijd tegen Strasbourg (0-1 winst). De 1.83 meter lange jeugdinternational van Frankrijk viel toen ruim een half uur voor tijd in. Doukouré moet het voornamelijk doen met een rol als wisselspeler bij Strasbourg, al stond hij dit Ligue 1-seizoen wel zes keer in de basis. Ook viel hij twee keer in. Maandagmiddag scoorde Doukouré nog in het duel met Troyes (2-3 verlies).

Mocht Feyenoord concreet gaan worden voor de mandekker, dan lijkt het wel diep in de buidel te moeten tasten. Doukouré ligt namelijk nog tot medio 2026 vast in Frankrijk. Dat Ajax en Frankfurt eveneens zijn ontwikkeling volgen, zal zijn vraagprijs ook niet doen dalen. Transfermarkt.com schat de marktwaarde van Doukouré in op twee miljoen euro. De Fransman speelt sinds januari van vorig jaar voor Strasbourg, dat hem voor 1,5 miljoen euro oppikte bij Valenciennes FC.

Ajax

Ook het team van Alfred Schreuder houdt de ontwikkeling van Doukouré in de gaten volgens het Franse tv-station. De Amsterdammers kunnen een centrale verdediger eveneens goed gebruiken, daar Daley Blind is vertrokken en Ahmetcan Kaplan opnieuw zwaar geblesseerd is geraakt. RMC Sport meldt dat zowel Ajax als Feyenoord hun interesse al kenbaar hebben gemaakt bij de nummer negentien van Frankrijk.