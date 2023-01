Ronaldo bijt van zich af na forse kritiek op keuze voor Al-Nassr

Dinsdag, 3 januari 2023 om 18:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:25

Cristiano Ronaldo is dinsdag officieel gepresenteerd als speler van Al-Nassr. De Portugese superster schoof daarna aan voor de persconferentie. Bij Ronaldo stroomden de afgelopen tijd de aanbiedingen binnen, maar Saudi-Arabië is vanaf heden dus zijn nieuwe werkomgeving. De voormalig aanvaller van onder meer Real Madrid en Manchester United legt nu zelf uit waarom hij tot deze beslissing is gekomen.

"Dit is niet alleen een geweldige kans op voetbalgebied, maar op deze manier kan ik ook de mentaliteit van de nieuwe generatie veranderen", verklaart Ronaldo op de persbijeenkomst van zijn nieuwe werkgever. "Wat niemand weet maar wat ik nu wel kan verklappen: ik had ontzettend veel opties om in Europa aan de slag te gaan. Maar er waren ook clubs uit Brazilië, Australië, de Verenigde Staten en zelfs Portugal die mij wilden contracteren. Maar ik heb mijn woord aan deze club gegeven", zo benadrukt de aanwinst, die tot medio 2025 jaarlijks 200 miljoen euro opstrijkt.

"En niet alleen om het voetbal hier te ontwikkelen, maar ook om de rest van het land naar een hoger niveau te tillen", voegt Ronaldo daaraan toe. "En het is voor mij ook een uitdaging. Ik weet wat ik wil en ik weet ook heel goed wat ik juist niet wil. Het is voor mij een kans om met mijn kennis en ervaring bepaalde dingen hier te veranderen. Ik wil ook het vrouwenvoetbal vooruit helpen en het imago van dit land proberen te verbeteren. Dat is waarom ik voor deze kans ben gegaan."

Ronaldo sluit uit dat hij ooit weer in een Europese topcompetitie te bewonderen is. "Mijn werk in Europa is klaar", zo verzekert de 37-jarige aanvaller. "Ik heb bij de beste clubs ter wereld gespeeld en werkelijk alles gewonnen. Ik ben nu gelukkig en trots dat ik mijzelf speler van Al-Nassr mag noemen. De meeste mensen kennen het niveau hier niet. Het contract dat ik heb getekend is uniek omdat ik een unieke speler ben. Ik vond het dan ook niet meer dan normaal." Ronaldo keert niet terug in Europa, maar het is niet gezegd dat Saudi-Arabië zijn eindstation is.

"Ik zie mijn carrière hier overigens niet eindigen. Er zijn heel veel mensen die hun mening klaarhebben, maar die werkelijks niets van voetbal weten", bijt de peperdure aanwinst van Al-Nassr van zich af. "Ik weet in ieder geval dat ik in een erg competitieve omgeving terechtkom. Wat mensen verder van deze keuze vinden laat me koud. Het is mijn beslissing en daar ben ik zeer gelukkig mee. Wat ik tot nu toe hier gezien heb bevalt mij zeer goed en ik zal dan ook alles geven voor deze club. Ik kan niet wachten om op het trainingsveld te staan."