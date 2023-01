AZ en Jansen zijn nog niet op elkaar uitgekeken en bereiken akkoord

Dinsdag, 3 januari 2023 om 17:35 • Rian Rosendaal

Pascal Jansen blijft AZ voorlopig trouw. De Alkmaarse club maakt dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie namelijk wereldkundig dat er een mondeling akkoord is bereikt met de 49-jarige hoofdtrainer over contractverlenging tot medio 2025. De huidige verbintenis van Jansen in het AFAS Stadion loopt na dit seizoen af. Hij begon in 2018 als assistent-coach bij AZ en is hoofdcoach sinds het ontslag van Arne Slot in december 2020.

Jansen, met 105 duels achter zijn naam in Alkmaar, begint met een vierde plaats aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. AZ staat momenteel slechts vier punten achter koploper Feyenoord. De trainer loodste de Alkmaarders in zijn eerste seizoen naar de derde plaats. Mede door de goede prestaties verlengde de leiding van AZ zijn contract destijds tot medio 2023. Jansen zag zijn ploeg afgelopen seizoen op de vijfde plaats eindigen. AZ was in het begin van deze jaargang zelfs enige tijd koploper.

?? ?????????? ????????



?? AZ en hoofdtrainer Pascal Jansen hebben een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging tot medio 2025!#AZ — AZ (@AZAlkmaar) January 3, 2023

De AZ-trainer werkte in het verleden onder meer bij Vitesse, Sparta Rotterdam en PSV, voordat hij in 2018 in Alkmaar neerstreek. Bij de Eindhovense club werd hij vorig jaar genoemd als mogelijke opvolger van Roger Schmidt. Het bestuur van PSV koos uiteindelijk niet voor Jansen, want Ruud van Nistelrooij kreeg uiteindelijk de voorkeur in het Philips Stadion. Bij AZ verlengde hoofd opleidingen Paul Brandenburg zijn verbintenis overigens tot de zomer van 2028.