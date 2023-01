Real Madrid houdt uitverkoop en hoopt vijf spelers snel te kunnen lozen

Dinsdag, 3 januari 2023 om 17:27 • Guy Habets • Laatste update: 17:39

Real Madrid hoopt in de winterse transferperiode schoon schip te kunnen maken binnen de selectie. Volgens AS, een Madrileense krant, heeft de clubleiding vijf spelers te kennen gegeven dat ze bij een goed bod mogen vertrekken. Het gaat om Eden Hazard, Dani Ceballos, Marco Asensio, Álvaro Odriozola en Mariano Díaz.

Om wat extra speelruimte op de transfermarkt te krijgen, is er voor Real veel aan gelegen om een aantal spelers te lozen. Een vertrek van Hazard zou de meeste financiële lucht opleveren, aangezien de Belg grootverdiener is in Santiago Bernabéu en in 2019 nog voor 115 miljoen euro overkwam van Chelsea. De Koninklijke zal weten dat het nog maar een fractie van dat bedrag zal kunnen krijgen, maar heeft volgens AS goede hoop dat het Hazard deze transferwindow verkocht kan krijgen. Het contract van de vleugelaanvaller loopt immers tot medio 2024.

Met Asensio en Ceballos hebben de Madrilenen een Spaans duo met een aflopend contract in de gelederen. Om nog wat aan de twee te kunnen verdienen, moet er in januari een club gevonden worden die zaken wil doen. Afgelopen zomer hoopte Real Betis nog in zee te kunnen gaan met Ceballos, maar de kosten waren uiteindelijk te hoog voor de groenwitten uit Sevilla. Asensio geniet nog geen interesse, ondanks het feit dat zaakwaarnemer Jorge Mendes hem al bij diverse clubs heeft aangeboden.

Spelers die echt geen hoop meer mogen koesteren op een vervolg bij Real, zijn Odroziola en Díaz. De rechtsback speelde dit seizoen nog geen minuut in de hoofdmacht van de landskampioen en is in de pikorde nu ook voorbijgestreefd door de achttienjarige Vinicius Tobias. Real wil zo snel mogelijk van hem af, net als dat een vertrek van Díaz zeer gewenst is. De spits hoopt nog altijd op een glansrol in het witte shirt, maar de clubleiding wil hem de kans niet meer gunnen. Aanbiedingen van diverse clubs werden al afgeslagen door Díaz, die door Real op het hart wordt gedrukt om toch echt een keer 'ja' te zeggen tegen een geïnteresseerde partij.