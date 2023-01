‘Berghuis heeft er veel last van gehad, het hoort ook gewoon niet’

Dinsdag, 3 januari 2023 om 17:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:11

Bryan Linssen kijkt op verzoek van ESPN terug op de pikante transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax in de zomer van 2021. De middenvelder annex vleugelaanvaller kreeg destijds te maken met serieuze dreigementen en er was ook nog de veelbesproken screenshot waarop te zien was dat Berghuis de groepsapp van Feyenoord had verlaten. Linssen erkent anderhalf jaar later dat bepaalde zaken anders hadden moeten worden aangepakt.

Linssen legt in de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus uit dat Berghuis een nieuw telefoonnummer kreeg en daarom de groepsapp had verlaten. "Het was nog niet bekend dat Steven naar Ajax ging, maar hij werd toen al wel bedreigd", aldus de aanvaller, die Feyenoord inmiddels heeft ingeruild voor het Japanse Urawa Reds. Berghuis verliet de groepsapp met zijn oude telefoonnummer, wat tot hilariteit zorgde bij enkele spelers binnen de selectie van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bewuste screenshot van de groepsapp van Feyenoord.

Er werd onder meer door Linssen met emoji's en gifjes gereageerd op het vertrek van Berghuis uit de groepsapp. "In zo'n groepsapp met dertig gasten wordt er natuurlijk altijd gelachen en geouwehoerd", legt de voormalig Feyenoorder uit. "Alleen een jonge jongen wilde dat naar zijn vrienden sturen. En dat had hij niet zo slim gedaan, want hij had beter mijn nummer kunnen opslaan en Bryan daar neer kunnen zetten. Dan had niemand mijn nummer gezien." Linssen werd hierdoor platgebeld en was genoodzaakt een ander telefoonnummer te nemen.

"Wat ik allemaal kreeg in twee minuten tijd... Dat was echt niet normaal. Dat was een speeltje voor een vrouw geweest: een vibrator die niet stopte met trillen", voegt Linssen daar al lachend aan toe. De vleugelaanvaller, die tussen 2020 en 2022 voor Feyenoord uitkwam, erkent dat het uitlekken van de screenshot vooral schadelijk is geweest voor Berghuis. "Steven heeft er wel heel veel last van gehad. Ik denk dat hij dat ook wel ingecalculeerd had, dat er veel zou gebeuren als je die stap maakt. Maar uiteindelijk is het nooit leuk en hoort het ook gewoon niet."