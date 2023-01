UEFA ziet drie Nederlandse talenten die in 2023 ‘de voetbalwereld veroveren’

Dinsdag, 3 januari 2023 om 16:51 • Guy Habets • Laatste update: 17:09

De UEFA schat in dat drie Nederlandse talenten in 2023 de stap naar de top zouden kunnen zetten. De Europese voetbalbond maakt aan het begin van het jaar altijd een lijst met spelers die 'de voetbalwereld kunnen veroveren' in het nieuwe kalenderjaar en dit keer maken Kenneth Taylor, Xavi Simons en Crysencio Summerville onderdeel uit van de selectie.

Omdat de UEFA jonge toppers als Jamal Musiala, Jude Bellingham en Pedri niet op de lijst zet, aangezien die spelers hun sporen al hebben verdiend in de Europese top, is er ruimte voor spelers die volgens de Europese voetbalbond wellicht iets minder bekend zijn en aandacht verdienen. Een daarvan is Kenneth Taylor, die onderdeel uitmaakte van de WK-selectie en vooral bij Ajax indruk maakte. "Hij is weer een pareltje uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers", zo valt er te lezen. "Taylor heeft heerlijke passkwaliteiten en die passen bij een middenvelder van Ajax."

De organisator van de drie Europese clubtoernooien heeft ook mooie woorden over voor Simons. Vanwege het vertrek van Cody Gakpo bij PSV wordt hem een belangrijke rol in het Philips Stadion toebedicht. "Hij is een begenadigd creatieveling, maakt heel veel goals en mag dat nu gaan laten zien". Ook Summerville heeft indruk gemaakt op de UEFA. De kleine vleugelaanvaller van Leeds United scoorde dit seizoen al vier keer in de Premier League. "Hij toonde zijn geduld na zijn overstap van Feyenoord naar Leeds, maar nu hij op het hoogste niveau speelt is Summerville helemaal los."

Naast de drie Nederlandse talenten is er met Milos Kerkez nog een speler uit de Eredivisie terug te vinden op de lijst. De Hongaarse back van AZ wordt gezien als de ideale opvolger van Owen Wijndal. "AC Milan zal spijt hebben dat het Kerkez zo makkelijk naar Alkmaar heeft laten vertrekken." De UEFA heeft ook een lijst van talentvolle vrouwen opgemaakt en daar is met Esmee Brugts van PSV één Nederlandse terug te vinden. Ze liet zich al zien bij de Oranje Leeuwinnen op de positie van Lieke Martens toen die geblesseerd was.