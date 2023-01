Drommel gaat de fout in, maar PSV wint geheimzinnig oefenduel wel

Dinsdag, 3 januari 2023 om 16:10 • Guy Habets • Laatste update: 16:28

PSV heeft een oefenwedstrijd met Rot-Weiss Essen in een overwinning omgezet. De bezoekers, die op het derde niveau in Duitsland uitkomen, werden met een 4-1 nederlaag terug naar huis gestuurd. De Eindhovense doelpunten werden gemaakt door Xavi Simons, Ismael Saibari, Anwar El Ghazi en Guus Til. Joël Drommel ging in de fout bij de enige tegengoal.

PSV communiceerde hoegenaamd niets over de oefenwedstrijd tegen de Duitsers. Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, wist enkele minuten voor de aftrap te melden dat er gespeeld zou worden en de wedstrijd is uiteindelijk in een 4-1 zege voor de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij geëindigd. Dat valt te lezen op de sociale kanalen van Rot-Weiss Essen. De ruststand was 1-0 dankzij een treffer van Simons, die een directe vrije trap in de rechterbenedenhoek deponeerde.

In de tweede helft werd er nog veel vaker gescoord. Ismael Saibari profiteerde van miscommunicatie in de defensie bij de Duitsers en maakte er 2-0 van, waarna Anwar El Ghazi op spectaculaire wijze de derde PSV-treffer liet noteren. Met een fraaie hak vanaf de rand van het strafschopgebied verschalkte hij de doelman van Rot-Weiss Essen. PSV hield echter niet de nul en dat was te wijten aan Drommel. De goalie schatte een pass verkeerd in en via Cedric Harenbrock deden de gasten iets terug. Uiteindelijk bepaalde Til de eindstand op 4-1.

Over de opstelling van PSV is weinig bekend, al laten de namen van de doelpuntenmakers zien dat de Eindhovenaren zeker niet in een fantasie-formatie hebben gespeeld. Ook is te lezen op de site van RWE dat spelers als Noni Madueke en Fodé Fofana minuten hebben gemaakt. Komend weekend hervat PSV de competitie met een thuiswedstrijd tegen Sparta.