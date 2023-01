Roma zoekt weer confrontatie met Karsdorp en noemt ‘ernstige misdragingen’

Dinsdag, 3 januari 2023 om 15:12 • Guy Habets • Laatste update: 15:21

Tiago Pinto, de algemeen directeur van AS Roma, heeft in een interview met la Gazzetta dello Sport de vloer aangeveegd met Rick Karsdorp en zijn entourage. De rechtsback, die af lijkt te stevenen op een vertrek bij i Giallorossi, raakte begin november in opspraak na stevige uitspraken van trainer José Mourinho.

Die stelde na het 1-1 gelijkspel tegen Sassuolo dat zijn ploeg was 'verraden' door de houding van een speler die 'onprofessioneel' was. De Portugees meldde niet om wie het ging, maar al snel werd duidelijk dat dat Karsdorp zou moeten zijn. De Nederlandse rechtsback was zo verbolgen over de uitspraken van zijn trainer, dat hij weigerde om nog op het trainingsveld te verschijnen en sloeg ook de oefenstage van AS Roma in Japan over. Dat zit Pinto nog altijd niet lekker.

Tegenover la Gazzetta dello Sport wil de algemeen directeur van de Romeinen graag nog even terugkomen op de actie van Karsdorp. "Na de uitspraken van Mourinho heeft deze speler zich ernstig misdragen door niet te komen opdagen voor trainingen en de stage in Japan zomaar over te slaan", zo valt er te lezen. "Wij wilden juist ophef vermijden door samen te werken met de speler en zijn entourage, maar het lijkt erop dat iemand dat werk teniet wil doen. Dat is jammer, want Rick heeft alweer getraind en gespeeld."

Met 'ophef' bedoelt Pinto onder meer de reactie van spelersvakbond FIFPro. Zij namen het op voor de 'gepeste' Karsdorp. "Ze hebben nooit contact met ons opgenomen over deze zaak", reageert de directeur van Roma. "Karsdorp is nooit uit de selectie gezet door ons, ook niet toen hij zelf besloot om niet te komen. Of hij in de winterse transferperiode mag vertrekken? Dat kan, al gaat hij zeker niet gratis weg." Er zou serieuze interesse zijn van Fulham en 1908.nl linkte Karsdorp aan Ajax, al is het de vraag hoe waarschijnlijk een overstap naar Amsterdam zou zijn.

Karsdorp speelt al sinds 2017 voor Roma, dat hem destijds voor zo’n zestien miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien kwam de vleugelverdediger 122 keer in actie voor de club, waarin de drievoudig international goed was voor één doelpunt en dertien assists. Dit seizoen staat de teller op negen Serie A-wedstrijden, waarvan zeven keer als basisspeler. In de Europa League verscheen Karsdorp twee keer aan de aftrap als basisspeler. De in Schoonhoven geboren verdediger maakte in 2016 zijn debuut in Oranje onder Danny Blind. De jaren daarna werd hij niet meer bij de definitieve selectie gehaald.