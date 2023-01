Racisme jegens Vinícius Júnior noopt LaLiga tot nemen van extra maatregelen

Dinsdag, 3 januari 2023 om 15:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:32

LaLiga gaat toch actie ondernemen naar aanleiding van het racistische gedrag van Real Valladolid-fans jegens Vinícius Júnior. In de competitiewedstrijd tegen Real Madrid moest de aanvaller het ontgelden en was hij wederom het doelwit van racisme. De organisator van de Spaanse voetbalcompetitie gaat aangifte doen tegen de betrokken supporters en kondigde tevens meer acties aan om racisme tegen te gaan.

Vinícius kreeg al vaker te maken kreeg met racisme vanaf de Spaanse tribunes en afgelopen vrijdag in het uitduel bij Real Valladolid was het weer raak. De Braziliaan kreeg meermaals verwensingen naar zijn hoofd geslingerd en in video’s, gemaakt vanuit het Valladolid-vak, waren oerwoudgeluiden te horen. De aanvaller uitte kritiek richting LaLiga, dat volgens hem niks deed naar aanleiding van dit wangedrag, maar toch gaat de organisatie nu toch aangifte doen tegen de betrokken supporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De buitenspeler schreef daags na de wedstrijd een bericht op zijn Twitterpagina en wendde zich tot LaLiga. “Racisten blijven de stadions bezoeken en de grootste club ter wereld van dichtbij bekijken. En LaLiga blijft niets doen... Maar ik zal met opgeheven hoofd doorgaan en mijn overwinningen en die van Madrid vieren. Uiteindelijk is het MIJN schuld”, zo schreef hij. Het is niet de eerste keer dat Vinícius in Spanje te maken krijgt met racisme. Voorafgaand aan de stadsderby met Atlético Madrid in september was dit namelijk ook al het geval. In aanloop naar de clash in het Wanda Metropolitano was te horen dat enkele honderden aanhangers van Atlético 'Vinícius, je bent een aap' zongen. Volgens diverse lokale media waren er destijds ook apengeluiden en verwensingen richting de 22-jarige Braziliaan te horen tijdens de derby.

Een paar dagen na het meest recente voorval heeft LaLiga dus toch aangifte gedaan tegen de fans die zich schuldig maakten aan het racistische gedrag. Om racisme tegen te gaan zal ook het aantal LaLiga-officials bij risicowedstrijden worden verhoogd en komen er in stadions meer waarschuwingen om wangedrag tegen te gaan.