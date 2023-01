Volgende voetbaltweeling in aantocht: ‘Mijn broer is natuurlijk een voorbeeld’

Donderdag, 5 januari 2023 om 10:00 • Wessel Antes • Laatste update: 10:09

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Anouar El Azzouzi, die in het afgelopen jaar uitgroeide tot een sleutelspeler bij FC Dordrecht. In 2023 hoopt de 21-jarige mandekker de volgende stap te zetten in zijn nog prille voetbalcarrière. Zijn tweelingbroer Oussama ging hem afgelopen zomer voor met een prachtige transfer naar Union Sint-Gillis in de Belgische Pro League.

Door Wessel Antes

Hoewel El Azzouzi officieel begon met voetballen bij VRC in Veenendaal, ontwikkelde hij de liefde voor de bal al veel eerder op straat. Op zijn Instagram-pagina prijkt een video waarop hij FC Groningen-aanvaller Ragnar Oratmangoen met een technisch begaafd hoogstandje in de luren legt op zijn eigen achterlijn. “Ben je van de straat, dan kan je voetballen”, reageert tweelingbroer Oussama vol trots. De twee brachten samen uren door op de pleintjes in Veenendaal. Voetbal speelt tot op de dag van vandaag nog altijd een belangrijke rol in de familie El Azzouzi.

“Toen we klein waren speelden Oussama en ik altijd bij ons thuis voor de deur. Later nam mijn oudere broer ons mee naar Handjesgras, een straat met een kunstgrasveldje. Al kwam dat er later pas, want eerst voetbalden we gewoon op steen”, herinnert El Azzouzi zich nog goed. “Het was gewoon veel voetballen, eigenlijk de hele dag door. Daar is de basis wel gelegd, zeker omdat we ook altijd tegen oudere jongens speelden.” Bij VRC werd het buitengewone voetbaltalent van de tweeling al snel ontdekt, al dachten de broers in die tijd nog niet aan profvoetbal.

Toch kwamen Anouar en Oussama al snel in aanraking met een profclub. Samen werden ze gescout door Vitesse. “Dat moment weet ik nog wel goed. We waren aan het voetballen toen mijn neef op de fiets langs kwam om te vertellen dat mijn vader een cadeautje had meegenomen.” De tweeling dacht gelijk aan een PlayStation 3, die destijds hoog op het verlanglijstje stond in huize El Azzouzi. Eenmaal thuis zagen de jongens de officiële brief op de deur hangen, met het logo van de Arnhemmers pontificaal in zicht. Een vreugde-uitbarsting is wat volgde. “Koprollen, echt alles deden we. We waren door het dolle heen!”

Na een korte stageperiode werd het duo direct toegevoegd aan de jeugdopleiding van Vitesse. Samen brachten ze vijf seizoenen door in dezelfde elftallen, totdat Oussama de club moest verlaten. “Op dat moment was dat wel lastig. We waren nog jong en het gewend om altijd samen te voetballen. Toen die wegen moesten scheiden, was dat wel even een klap. Uiteindelijk heb ik de rest van mijn jeugd bij Vitesse doorlopen. Ik kan echt terugkijken op een goede tijd in Arnhem!”

Anouar en Oussama El Azzouzi voor het duel tussen Dordrecht en FC Emmen afgelopen seizoen.

Vitesse had destijds nog een nauwe samenwerking met Chelsea, waardoor El Azzouzi mooie herinnering heeft overgehouden aan oefenduels met de Engelse grootmacht. Ook weet hij nog goed dat hij mocht meetrainen bij de jeugdelftallen van Oranje, al kwam het uiteindelijk niet tot een interland. Inmiddels volgt El Azzouzi Vitesse niet meer, al heeft hij nog wel regelmatig contact met jeugdvriend Million Manhoef. “Toen hij laatst in de Eredivisie twee keer tegen Ajax (2-2,red.) scoorde heb ik hem bijvoorbeeld een berichtje gestuurd. Toevallig scoorde Oussama die dag ook twee keer in de Belgische beker, dat was wel grappig!”

Het was de bedoeling dat El Azzouzi een professioneel contract zou krijgen in het GelreDome, maar een serieuze aanbieding bleef uit. De rechtspoot besloot vervolgens samen met zijn zaakwaarnemer om verder te gaan kijken. “Toen belandde ik bij Jong NEC, waar ik een goed seizoen heb gespeeld met de wissels van het eerste elftal. In mijn tweede seizoen bij de club kwam het coronavirus op in Nederland, waardoor alles anders was.” El Azzouzi verloor het plezier in voetbal tijdelijk door de omstandigheden bij NEC. “Het schoot gewoon niet echt op met de trainer, laat ik het daarbij houden.”

El Azzouzi koos er in december 2020 uiteindelijk voor om zijn contract in te leveren in Nijmegen. Het was een startsein voor een periode vol twijfels, vertelt de mandekker openhartig. Uiteindelijk zat El Azzouzi maanden zonder club. “Wat ik toen heb gedaan? Veel nagedacht vooral! Je moet op een gegeven moment toch realistisch naar je toekomst kijken. Als het met voetballen niet lukt, moet je toch iets anders gaan doen in je leven. Er kwamen heel veel clubs uit de Tweede Divisie navraag doen waar ik een goed zakcentje had kunnen verdienen. Toch heeft mijn familie mij gepusht om naar Dordrecht te gaan, terwijl ik hier in het begin alleen een vergoeding voor mijn reiskosten kreeg.”

In augustus 2021 besloot El Azzouzi in te gaan op het aanbod van Dordrecht, dat via hoofdtrainer Michele Santoni bij hem terecht was gekomen. De Italiaanse hoofdmeester kende El Azzouzi van een stageperiode die de Veenendaalse verdediger liep bij ADO Den Haag. Het begin in Dordrecht was echter niet makkelijk. “Uiteindelijk kan niemand rondkomen van een reisvergoeding, met alle respect naar jongens die nu in die situatie zitten. Gelukkig hebben mijn vader en tweelingbroer daarmee geholpen in het afgelopen jaar.”

De keuze voor het traject in Dordrecht boven een betalende amateurclub werd al snel beloond. El Azzouzi groeide aan de Krommedijk namelijk uit tot een belangrijke speler en tekende in februari van dit jaar een meerjarig contract tot medio 2024. De achterhoedespeler is Santoni enorm dankbaar voor de kansen die hij in Dordrecht heeft gekregen. “De trainer heeft altijd in mij geloofd, ook wanneer het minder ging. Ik ben blij dat ik hem met mijn bijdrage aan ons spel inmiddels kan terugbetalen voor dat vertrouwen.” El Azzouzi heeft in het huidige seizoen al ruim 1.500 speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan, verdeeld over zeventien wedstrijden.

El Azzouzi in actie tijdens het bekerduel met FC Groningen dit seizoen.

Vorig seizoen noteerde El Azzouzi overigens ook al veel wedstrijden achter zijn naam, waardoor hij inmiddels al op 47 officiële wedstrijden voor Dordrecht staat. Bij de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie heeft hij al enorm veel geleerd, maar het belangrijkste is dat je als profvoetballer niet bang moet zijn om fouten te maken volgens El Azzouzi. “Als je eindelijk de kans krijgt, zoals ik die hier heb gehad, moet je vrij kunnen spelen in je hoofd. Als ik jonge spelers iets mag meegeven, is het dat ze vooral gewoon lekker moeten voetballen. Leg op het juiste moment risico in je spel, want uiteindelijk kan iedereen een balletje breed geven. Geef af en toe juist die ene crosspass of speel je directe tegenstander nog een keer uit, daarmee kun je onderscheidend zijn.”

Als dragende speler is El Azzouzi dit seizoen strenger voor zichzelf. Hij wil na dit seizoen dan ook de volgende stap zetten in zijn carrière. In de eerste seizoenshelft was de verdediger al bij vijf doelpunten betrokken: El Azzouzi scoorde twee keer en gaf drie assists. “Met mijn aanvallende kwaliteiten kan ik als verdediger iets extra’s brengen. Ik hoop na de onderbreking nog vaker betrokken te zijn bij doelpunten. Op veel momenten zie ik dat mijn verleden op de straat mij verder brengt op het veld. Wel kan ik nog sterker worden en moet ik verdedigend nóg vaker de juiste keuzes maken. Daar werk ik dan ook aan.”

Van Oussama krijgt El Azzouzi veel tips over zijn spel. De twee broers facetimen elke dag, terwijl hij ook regelmatig naar Brussel afreist om zijn broer te zien spelen. Oussama staat momenteel op elf officiële wedstrijden voor Union, dat momenteel op de tweede plek staat in België. “Ik ben zo trots op hem. Vorig jaar speelde hij nog bij Emmen en inmiddels heeft hij wedstrijden in de Europa League achter zijn naam staan.” Toen Oussama in 2016 Vitesse verliet voor VV DOVO zag dat er anders uit. “Ik weet welke route hij heeft moeten bewandelen en wat hij ervoor heeft gedaan. Hij maakt echt zijn dromen waar!”

Zelf wordt de verdediger inmiddels ook nauwlettend in de gaten gehouden. In augustus kwam er volgens RTV Rijnmond zelfs een buitenlands bod binnen op El Azzouzi, maar de transfersom vond Dordrecht te laag. “Het is snel gegaan, zowel met Oussama als met mij. Mijn broer is nu natuurlijk een voorbeeld voor mij met een mooie buitenlandse transfer, maar een stap naar de juiste club binnen Nederland behoort natuurlijk ook tot de opties. Ik ga kijken wat er op mijn pad komt.” Op de vraag of hij denkt mee te kunnen in de Eredivisie is El Azzouzi’s antwoord duidelijk. “Zeker!”

Voor nu ligt de focus nog op Dordrecht. El Azzouzi kijkt tevreden terug op de manier waarop de club zich heeft herpakt na een matige seizoenstart. “We hebben gewoon punten laten liggen, maar uiteindelijk toonden we wel verbetering.” De komst van Feyenoord-huurling Aliou Baldé heeft daarbij geholpen. “Dat is natuurlijk een speler met veel kwaliteiten en snelheid. Hij heeft ook al redelijk wat doelpunten gemaakt. Ik hoop dat hij dit op termijn ook bij Feyenoord kan laten zien. Dat gun ik hem echt.”

El Azzouzi met teamgenoot Liam Bossin tijdens zijn eerste seizoen als profvoetballer (2021/22).

El Azzouzi droomt er persoonlijk nog altijd van om interlandvoetbal te spelen. In maart 2020 speelde de verdediger een jeugdtoernooi met Marokko Onder 20. Sindsdien is spelen voor het grote Marokko de absolute ambitie van El Azzouzi. “Dat ik die interlands toen heb mogen spelen was al mooi, maar uiteindelijk wil je altijd meer. Na dat toernooi was mijn hele familie trots, ook mijn opa, oma en oom in Marokko natuurlijk.” De shirts die El Azzouzi droeg hangen in zijn huis ingelijst aan de muur als extra motivatie voor een toekomstig debuut bij de Leeuwen van de Atlas.

Als liefhebber van het Marokkaanse voetbal heeft El Azzouzi extreem kunnen genieten van het WK. Tijdens iedere wedstrijd zat hij met zijn voetbalgekke familie aan de buis gekluisterd. “Die gasten zijn stuk voor stuk helden, echt waar. Voor mij sprongen Nayef Aguerd en Achraf Hakimi erbovenuit omdat ik zelf verdediger ben. Op het middenveld waren Sofyan Amrabat en Azzedine Ounahi natuurlijk geweldig.” Door het eindtoernooi in Qatar is El Azzouzi nog gretiger geworden. “Dit wil natuurlijk iedereen meemaken. Of ik er in 2026 bij ben? Daar ga ik wel voor! Je moet altijd groot dromen. Als ik nee zou zeggen gaat het sowieso niet gebeuren.”

Paspoort

Naam: Anouar El Azzouzi

Club: FC Dordrecht

Leeftijd:21

Positie: verdediger

Lengte: 187 cm

Aantal wedstrijden: 45

Sterke punten: duels, techniek, passing