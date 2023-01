Barcelona jaagt nu ook Memphis Depay tegen zich in het harnas

Dinsdag, 3 januari 2023 om 13:31 • Guy Habets • Laatste update: 13:40

Memphis Depay is niet blij met de houding van Barcelona. Dat meldt SPORT. De aanvaller uit Moordrecht heeft in de gaten dat hij in het restant van het seizoen niet hoeft te rekenen op veel speeltijd, maar heeft ook geen zin om tegen de voorwaarden van de Catalaanse club te vertrekken. Dat zou namelijk betekenen dat Memphis veel geld misloopt.

Barcelona wil meewerken aan een winters vertrek van de Oranje-international, maar wel op eigen voorwaarden. Zo zou Memphis, die tot medio 2023 vastligt in Spotify Camp Nou, transfervrij weg mogen als hij zijn recht op het salaris van het laatste half jaar laat schieten. Dat schrijft SPORT. Dat plan is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de voormalig PSV'er. Memphis blijft liever een half jaar bij Barcelona zonder te spelen dan dat hem zijn salaris wordt afgenomen.

De spits hoeft namelijk niet meer te rekenen op heel veel speeltijd. Het valt Memphis op dat er nooit een beroep op hem gedaan wordt en dat hij alleen tijdens onbeduidende wedstrijden voor het bekertoernooi mag opdraven. Dat was voor het WK al zo en ook na het eindtoernooi heeft trainer Xavi geen andere plannen gekregen. In de competitiewedstrijd tegen Espanyol (1-1), waarmee Barcelona 2022 afsloot, bleef Memphis negentig minuten op de bank zitten. Woensdag speelt los Azulgrana in bekerverband tegen CF Intercity en dat zou wel een gelegenheid zijn om de Nederlander te laten spelen.

Xavi liet op de persconferentie voorafgaand aan het bekertreffer optekenen dat hij Memphis niet kwijt wil en dat er geen aanbieding op tafel ligt voor de Oranje-international. Toch zou er voldoende interesse voor hem zijn. Newcastle United denkt aan het aantrekken van Memphis, terwijl ook clubs als Manchester United, Juventus, AS Roma, Arsenal en Chelsea een transfer nog altijd overwegen. Afgelopen zomer had Juve nog bijna beet, totdat de Italianen in zee gingen met Arkadiusz Milik.