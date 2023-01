Neymar zorgt voor ophef in Brazilië door uitvaart van Pelé bewust over te slaan

Dinsdag, 3 januari 2023 om 14:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:25

De spelers van Paris Saint-Germain hebben enkele dagen vrij en daardoor is in Brazilië opnieuw ophef ontstaan over de afwezigheid van Neymar bij de uitvaart van Pelé. Op social media doken ook nog eens beelden op van een bezoekje dat ploeggenoten Kylian Mbappé en Achraf Hakimi aan een NBA-wedstrijd brachten.

Van Mbappé en Hakimi is bekend dat zij groot fan zijn van basketbal en de NBA en dus vlogen de vrienden naar New York om het treffen tussen de Brooklyn Nets en San Antonio Spurs bij te wonen. Na afloop hadden zij een klein onderonsje met enkele spelers van de Nets en kregen zij een shirt van sterspeler Kevin Durant. Ook gingen zij uitgebreid op de foto met onder anderen American Football-speler Ahmad Gardner.

De twee WK-gangers hebben enkele dagen vrijaf gekregen van hun club. Aanstaande vrijdag 6 januari staat er pas weer een wedstrijd voor Paris Saint-Germain gepland. Een duel voor de Coupe de France tegen Châteauroux staat dan op het programma. In een eerder stadium liet Neymar weten niet naar Brazilië af te reizen voor de uitvaart van Pelé. Zijn vader neemt de honneurs waar. Media in Brazilië snappen echter niet waarom Neymar niet de moeite nam om naar zijn thuisland te vliegen, aangezien Hakimi en Mbappé ook naar de andere kant van de wereld konden vliegen.

Neymar was geschorst voor de verloren Ligue 1-wedstrijd tegen Lens (3-1) van afgelopen zondag omdat hij tegen Strasbourg, een paar dagen eerder, een rode kaart had gekregen. Hij maakte dus sowieso geen deel uit van PSG’s selectie voor het treffen met Lens afgelopen weekend. Naar verluidt had zijn club het begrepen als Neymar naar Brazilië was gevlogen voor de uitvaart, maar hij koos ervoor om in Parijs te blijven.