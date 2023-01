Van de Beek start 2023 als basisspeler; Ten Hag verklaart absentie Antony

Dinsdag, 3 januari 2023 om 20:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:06

De opstelling van Manchester United voor het duel met Bournemouth is bekend. Er is opvallend genoeg een basisplek voor Donny van de Beek, die voor de tweede keer dit seizoen begint in de Premier League. Lisandro Martínez, Tyrell Malacia en Raphaël Varane zullen op de bank beginnen. Marcus Rashford, die tegen Wolverhampton Wanderers nog op de bank begon omdat hij zich had verslapen voor de teambespreking, verschijnt wel aan de aftrap. Antony ontbreekt helemaal in de selectie en dat is volgens Erik ten Hag wegens blessureleed. Het duel op Old Trafford vangt om 21.00 uur aan.

Malacia kreeg vooralsnog in elk duel na de WK-break het vertrouwen en met de Nederlander in het elftal werd er geen punt verloren. Toch kiest Ten Hag ervoor om hem langs de kant te houden. Victor Lindelöf en Harry Maguire vormen het hart van de defensie, met Aaron Wan-Bissaka en Luke Shaw op de flanken. Wan-Bissaka profiteert andermaal van de afwezigheid van Diogo Dalot, die nog altijd niet wedstrijdfit is na een op het WK opgelopen blessure. David De Gea verdedigt zoals gewoonlijk het doel bij United.

Casemiro en Christian Eriksen moeten zorgen voor de balans op het middenveld. Bruno Fernandes, Van de Beek en Rashford spelen daar kort voor. Anthony Martial is de aanvalsleider van de thuisclub. Rashford moest zaterdag dus vanaf de bank beginnen omdat hij te laat was gekomen bij een wedstrijdbespreking. De Engelsman groeide met de winnende treffer echter uit tot het goudhaantje van United en mag het nu weer vanaf het begin laten zien. Antony ontbreekt helemaal in de wedstrijdselectie van Manchester United, al is dat wegens een blessure. De vleugelaanvaller had tegen the Wolves nog een basisplaats, maar maakte bepaald geen goede indruk. Ten Hag haalde hem voortijdig naar de kant en na afloop was er de nodige kritiek van onder meer voormalig international Stuart Pearce.

United kan bij een overwinning de derde plaats overnemen van Newcastle United, waarmee het alleen nog aartsrivaal Manchester City en Arsenal voor zich hoeft te dulden. Laatstgenoemde – de koploper van dienst – staat al wel liefst zeven punten voor op City. Bournemouth bivakkeert momenteel op de vijftiende stek in de Premier League. Het team van Gary O'Neil kwam dramatisch uit de WK-break en wist sindsdien nog niet één punt te pakken. Het duel op Old Trafford staat onder leiding van Michael Salisbury en is te zien via de streamingdienst Viaplay.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Fernandes, Van de Beek, Rashford; Martial.