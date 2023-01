Labyad duikt op bij oude club en voedt speculaties over terugkeer

Dinsdag, 3 januari 2023 om 10:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:45

Zakaria Labyad werkt de laatste fase van zijn revalidatie af bij FC Utrecht, zo melden de Domstedelingen op social media. De 29-jarige middenvelder raakte vlak voordat hij uit zijn contract liep bij Ajax zwaar geblesseerd aan zijn knie en is sindsdien herstellende. Zo doet zich in zekere mate een herhaling voor van wat er in 2017 gebeurde. Ook toen zat Labyad zonder club, en sleepte hij zelfs een contract in de wacht bij Utrecht.

Hoewel Labyads carrière bij Ajax nooit gekenmerkt werd door successen, vormde zijn laatste seizoen het dieptepunt. De zesvoudig Marokkaans international kwam in totaal slechts 25 minuten in actie en raakte als klap op de vuurpijl zwaar geblesseerd, twee maanden voor het einde van zijn contract. Labyad moest een operatie ondergaan en wachtte daarna een maandenlange revalidatie. Nu is het einde daarvan in zicht.

?? Hi, ??????????????! ??? Utrechter Zakaria Labyad werkt de laatste fase van zijn revalidatie af bij het eerste elftal en Jong FC Utrecht. De oud-speler van de FC is sinds afgelopen zomer clubloos. #fcutrecht #vanuithethart pic.twitter.com/B7tIJk40bf — FC Utrecht (@fcutrecht) January 3, 2023

FC Utrecht, waar Labyad voor zijn tijd bij Ajax al actief was, meldt dinsdag dat de spelmaker de laatste fase van zijn revalidatie af zal werken op het oude nest. Dat zal deels gebeuren bij de eerste selectie en deels bij Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Een gedeeltelijke déjà vu doet zich zo voor. In augustus 2016 besloot Labyads toenmalige club Sporting Lissabon zijn contract te ontbinden, waarop hij transfervrij aansloot op Sportpark Zoudenbalch, het trainingscomplex van Utrecht. De Domstedelingen raakten overtuigd en legden het jeugdproduct van PSV voor tweeënhalf jaar vast.

Ook in de Eredivisie maakte Labyad indruk. Erik ten Hag besloot hem daarom aan het eind van het seizoen 2017/18 mee te nemen naar Ajax, waar hij sinds een halfjaar aan het roer stond. Ten Hag had in Amsterdam echter beter materiaal tot zijn beschikking, zo oordeelde hij, en Labyad belandde vrijwel direct op het tweede plan. Het seizoen 2020/21 gold nog als zijn meest succesvolle, daar hij tot 29 duels, acht treffers en vijf assists over alle competities kwam. In totaal stokte de teller in Amsterdam op 54 duels.