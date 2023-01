Valentijn Driessen wijst hoofdschuldige bij PSV aan voor vertrek van Cody Gakpo

Dinsdag, 3 januari 2023 om 11:02 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:02

Valentijn Driessen wijt de verkoop van Cody Gakpo aan Liverpool aan het falende beleid van de opgestapte directeur voetbalzaken John de Jong. Dat schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Driessen vindt dat De Jong grotendeels verantwoordelijk is voor de benarde financiële situatie bij PSV, waardoor de club genoodzaakt was Gakpo te verkopen.

“Financieel kan een WK-ganger het verschil maken, maar sportief heeft PSV een enorme veer moeten laten met het vertrek van aanvalsleider Gakpo naar Liverpool”, schrijft Driessen. “De eerste vier maanden van het huidige Eredivisie-jaar was hij ongekend doelgevaarlijk met doelpunten en assists. Het resulteerde in een basisplaats bij Oranje en een doelpunt in alle drie de groepsduels op het WK. Met het vertrek van Gakpo lijkt PSV sportief het grootste slachtoffer van het WK, hoewel de transferperiode pas twee dagen open is en duurt tot 1 februari.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen stipt aan dat De Jong achteraf zijn gelijk kan halen. Hij weigerde Gakpo afgelopen zomer te verkopen en daardoor heeft PSV ‘per saldo zo’n vijftien miljoen euro extra kunnen incasseren'. “Alleen is die rekensom te kort door de bocht. PSV ziet zich genoodzaakt Gakpo te verkopen vanwege de benarde financiële situatie bij de club, die vanwege de afschrijving van afkoopsommen op de eerste dag van een nieuw seizoen op dertig miljoen euro in het rood begint. Daarvoor is De Jong net zo goed verantwoordelijk”, vindt Driessen. “In ruim vier seizoenen PSV faalde De Jong als technisch eindverantwoordelijke. Vanuit zijn rol heeft hij nooit voor een dusdanige financiële armslag gezorgd dat PSV ‘nee’ kon zeggen tegen Liverpool."

Tijdens De Jongs dienstverband bij PSV werd de club nooit kampioen, werd er geen enkele keer kwalificatie voor de Champions League afgedwongen of de finale van de Europa League of Conference League behaald. “De club won slechts een KNVB-beker en een Johan Cruijff Schaal vlak voor zijn vertrek. Verder beleefde de directeur twee dramatische jaren met zijn revolutionaire ingreep in de trainersstaf. Met Roger Schmidt schoeide hij alles in Eindhoven op Duitse leest. Zonder toekomstperspectief. Tussen alle aankopen van De Jong zat geen enkele voltreffer die voor de hoofdprijs kon worden verkocht.” Dat sterspeler Gakpo nu is vertrokken, is vooral voor Van Nistelrooij een hard gelag vindt Driessen. “Door de noodzakelijke verkoop van Gakpo betaalt hij nu de tol voor falend beleid van zijn vriend John de Jong”, aldus de journalist.