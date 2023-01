Ruud Vormer wordt eindelijk uit lijden verlost bij Club Brugge

Dinsdag, 3 januari 2023 om 10:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:08

Ruud Vormer maakt het seizoen op huurbasis af bij Zulte Waregem. Dat meldt Het Nieuwsblad. De 34-jarige middenvelder komt al sinds begin dit seizoen niet meer in de plannen voor bij Club Brugge en lijkt zelfs uitgegroeid tot persona non grata bij de nummer vier van de Jupiler Pro League. Als de medische keuring geen problemen oplevert, wordt Vormer na een halfjaar eindelijk uit zijn lijden verlost.

De middenvelder met de karakteristieke, strak achterover gelakte coupe kreeg eind juli plots te horen dat er geen plaats meer voor hem was in Brugge. Vormer was al jaren aanvoerder van Club en had zich een status van waar clubicoon aangemeten. Dat maakte de mededeling extra eigenaardig. Vormer mocht transfervrij vertrekken, maar zag een overstap naar KV Mechelen in de soep lopen. De viervoudig Oranje-international behoorde daarna nog slechts twee keer tot de wedstrijdselectie, voordat het definitief Schluss was in het Jan Breydelstadion.

FC Groningen waagde in december een poging om Vormer te verleiden, maar kreeg nul op het rekest. De Hoorner zag meer heil in een tijdelijke gang naar Zulte, de huidige nummer zeventien van de Jupiler Pro League. Volgens Het Laatste Nieuws hengelde ook KV Kortrijk naar de diensten van Vormer, maar de club moest het afleggen tegen zijn competitiegenoot. Na dit seizoen zou de middenvelder ook de definitieve gang kunnen maken naar Zulte, daar zijn contract bij Club Brugge afloopt.

In Nederland staat Vormer vooral bekend om zijn tijd bij Roda JC Kerkrade. De routinier diende de Limburgers tussen 2008 en 2012, alvorens hij naar Feyenoord trok. Na twee wisselvallige jaren maakte hij de gang naar België. Vormer werd opgeleid bij AZ, waar hij echter nooit zijn definitieve doorbraak beleefde. Sinds zijn overstap naar Club Brugge bemachtigde Vormer onder meer vijf landstitels en één bekerzege.