Sébastien Haller keert na vijf maanden terug op het trainingsveld

Dinsdag, 3 januari 2023 om 08:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:21

Mooi nieuws uit Duitsland: Sébastien Haller heeft na vijf maanden zijn eerste stappen weer gezet op het trainingsveld. De spits van Borussia Dortmund, bij wie in juli teelbalkanker werd geconstateerd, werkte een deel van de groepstraining af, alvorens hij verderging met een individueel programma. Het is ook de bedoeling dat Haller vrijdag met zijn team op het vliegtuig stapt naar Marbella, waar Dortmund een trainingskamp belegt.

BILD schreef eind december al dat de ex-Ajacied dicht bij een terugkeer op het veld was. Zijn laatste operatie sloeg dermate goed aan, dat de medici bij Dortmund hem groen licht gaven om aan te sluiten bij de eerste training van 2023. Het plan is om Haller in januari vooral aan zijn fitheid te laten werken en hem in een later stadium weer met de bal te laten trainen. Wanneer de Ivoriaan verwacht wordt volledig speelklaar te zijn, blijft onduidelijk.

Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 ???? Hâte de tous vous revoir ???? pic.twitter.com/EwG4vBSmwf — Sébastien Haller (@HallerSeb) January 2, 2023

Haller stak de blijdschap over zijn terugkeer maandag niet onder stoelen of banken. "Gelukkig nieuwjaar! En al helemaal voor mij, omdat dat hand in hand gaat met terugkeren op het veld! 2022 was niet het gemakkelijkste jaar, maar het bereidde me voor op alle uitdagingen die 2023 me zal bieden. Ik kijk ernaar jullie allemaal weer te zien", luidde zijn hoopvolle boodschap op Twitter.

Haller, die afgelopen zomer voor 31 miljoen euro overkwam van Ajax, moet zijn debuut nog maken voor die Borussen. Vlak na zijn overstap, op het trainingskamp in Zwitserland, werd er een kwaadaardige tumor in zijn teelballen ontdekt. Hallers revalidatietraject ging direct van start, en circa vijf maanden later lonkt er licht aan het eind van de tunnel. De vijftienvoudig Ivoriaans international behaalde afgelopen september nog de dertiende plaats in de Ballon d'Or-verkiezing vanwege zijn indrukwekkende prestaties bij Ajax. In 43 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club was de spits liefst 34 keer trefzeker. Haller baarde vorig seizoen onder meer opzien door liefst negen keer te scoren in de vijf eerste Champions League-duels.