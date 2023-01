Van Dijk krijgt de volle lading in Engelse media na zeperd in Londen

Dinsdag, 3 januari 2023 om 07:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:51

Brentford oogstte maandagavond lof door de eerste zege op Liverpool te boeken in 84 jaar. De mannen van Thomas Frank gaven the Reds met 3-1 klop, en met name Virgil van Dijk moet het achteraf ontgelden in de Engelse media. Het oordeel is dat de Nederlander fysiek aftakelt, en meerdere kranten schrijven dat hij niet meer over het gewenste niveau beschikt.

Na een kleine twintig minuten spelen sprintte Bryan Mbeumo moeiteloos langs Van Dijk, waarmee hij de corner inleidde waaruit de openingstreffer zou worden gemaakt. "Niet voor de eerste keer dit seizoen speelde de gedachte op dat Van Dijk fysiek niet meer is wat het geweest is", schrijft The Guardian over het moment. "Van Dijk oogde traag toen Bryan Mbeumo langs hem racete voor een gouden kans in de eerste helft", pent The Telegraph op soortgelijke wijze.

De Liverpool Echo beoordeelt het optreden van de 31-jarige stopper met een 4, en geeft als uitleg dat hij 'allesbehalve comfortabel leek'. Alleen linksback Kostas Tsimikas – die een 3 kreeg – deed het volgens de lokale krant van Liverpool slechter. Joël Matip, die Van Dijk in de rust verving, verdiende een 6, 'omdat hij iets meer kalmte in de verdediging terugbracht'.

Carragher beschermt Van Dijk

Alleen bij Sky Sports kreeg Van Dijk nog enigszins rugdekking. Analist en Liverpool-icoon Jamie Carragher oordeelde dat niet de defensie, maar het middenveld van the Reds het grote pijnpunt was en 'ze een type als Georginio Wijnaldum missen die de achterste vier kan beschermen'. "We zeggen dat Virgil van Dijk een van de besten ter wereld is geweest voor vijf jaar en nu niet meer op zijn best is. Maar ik denk niet dat hij een compleet andere speler is. Hoe goed je ook bent als verdediger: als je niet beschermd wordt heb je geen kans", aldus de oud-verdediger.